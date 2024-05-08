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Teknoloji iPhone’a yapay zeka özelliği geliyor! Rakibi yaptı
Teknoloji

iPhone’a yapay zeka özelliği geliyor! Rakibi yaptı

Yeniakit Publisher
2024-05-08 21:36:00 -
iPhone’a yapay zeka özelliği geliyor! Rakibi yaptı

Yapay zeka tabanlı Circle to Search özelliği artık iPhone'da da kullanılabilecek. Ancak bunu Apple değil rakibi yaptı.

Google, geçtiğimiz yıllarda Android‘e oldukça önemli bir yapay zeka özelliği getirdi. Circle to Search olarak adlandırılan bu özellik, basit bir daire hareketiyle fotoğraflardaki nesneleri seçmenize ve Google’da aramanıza olanak tanıyor. Google şimdi Circle to Search desteğini iPhone’lara getirmeye hazırlanıyor.

Android’in Circle to Search özelliği iPhone yolunda

Android cihazlardaki popüler Circle to Search özelliği, Google Lens’e eklenen bir kısayol sayesinde artık iPhone’da da kullanılabilir olacak. Google’ın görsel arama ve optik karakter tanıma (OCR) teknolojilerini kullanan özellik, iPhone’da arama deneyimini artıracak.

Bu yılın başlarında yalnızca çeşitli Pixel ve Samsung modelleri için kullanıma sunulan Circle to Search, görüntülerin bazı kısımlarının daire içine alınmasıyla çalışıyor. Tüm ekrana dokunmaya veya ekran görüntüsü almaya gerek kalmadan, belirli öğeleri aramanızı sağlıyor

Android’de Circle to Search’ü kullanmak için ana ekran düğmesine uzunca basmak gerekiyor. iPhone’da bu destek olmasa da, Google iOS özelliklerini kullanarak akıllıca bir çözüm buldu. Google uygulaması artık iPhone’un geri dokunma hareketiyle erişilebilen “Ekran görüntüsü arayın” kısayolu içeriyor.
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Kısayolu ayarlamak ise oldukça basit. Kullanıcılar, Erişilebilirlik ayarları aracılığıyla iPhone’un arkasına iki veya üç kez dokunarak Google Lens’i atayabiliyor. Bu da arkaya dokunulduğunda ekran görüntüsü alınması ve görsel arama için Lens’e yönlendirilmesini sağlıyor.

Bu sayede iPhone kullanıcıları, Lens’e geçiş yapmak zorunda kalmadan Google’ın Circle to Search deneyiminden faydalanabiliyor. Basit bir geri dokunuşla belirli metni kopyalayabilir ve görsel arama gerçekleştirilebilirsiniz.

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