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Teknoloji iPhone yasağı kimi vuracak? Çin kendi ayağına kurşun sıkıyor
Teknoloji

iPhone yasağı kimi vuracak? Çin kendi ayağına kurşun sıkıyor

Yeniakit Publisher
2023-09-09 15:07:00 - 2023-09-09 15:08:11
iPhone yasağı kimi vuracak? Çin kendi ayağına kurşun sıkıyor

Çin yönetimi ile Amerika arasında teknoloji savaşı devam ederken Pekin yönetiminin kamuda "iPhone kullandırmama" yasağı ayrı tartışmalara kapı araladı. Peki bu karar ülkede kimleri ve nasıl etkileyecek?

Çin yönetiminin kendi ülkesinde kamu personeline yönelik "iPhone kullandırmama" yasağının etki alanı genişliyor. Ekonomistler bu yasağın ülkedeki şirketlere zarar verebileceği kanaatinde. Bir nevi Pekin yönetimi bu adımıyla kendi ayağına kurşun sıkmış oluyor.

Amerikan basınında çıkan haberlerde Çin'de hükümete bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışanlara, Apple'ın iPhone model akıllı telefonları ve diğer yabancı markalara ait modelleri, iş için kullanmamaları ve iş yerine getirmemeleri talimatı verildiği gündeme bomba gibi düşmüştü.

200 milyar dolar kaybettirdi

Çin'in iPhone kullanımını yasakladığı iddiaları Apple'a iki günde 200 milyar dolar kaybettirdi.

Tedbirin, Pekin yönetiminin son dönemde teknolojide dışa bağımlılığı azaltma ve siber güvenliği artırmaya yönelik çabalarının parçası olduğu değerlendirilirken ülke içinden de karara yönelik eleştiriler gelmeye devam ediyor.

Amerika da boş durmadı

Çin'in teknolojik hamlelerine Amerikan yönetimi de karşı adımlarla cevap vermişti. ABD, Çinli teknoloji şirketi Huawei ve sosyal medya platformu TikTok'a benzer yasaklar getirmişti.
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Akıllı telefonlarının önemli bölümünü taşeron şirketler aracılığıyla Çin'de üreten şirket, gelirinin de yüzde 19'unu Çin pazarından sağlıyor.

Söz konusu iPhone kullandırmama yasağının en çok da bu telefonlara malzeme temininde bulunan Çinli şirketleri etkileyebileceği yönünde ayrı bir tartışma mevcut. Çip şirketleri ve yedek parça temininde bulunan işletmelerin ne tür ekonomik kayıp vereceği de merak konusu.

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