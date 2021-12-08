İPhone üretimi durduruldu

Covid-19 pandemisi en başta akıllı telefon üreticileri ve otomobil üreticilerinin tedarik zincirlerini etkiledi. Küresel çip krizi haline gelen bu durum iPhone üretimini de sekteye uğrattı. Apple tarafından birkaç sefer iPhone’lar için planlanan üretim sayısının düştüğü açıklanmıştı.

Fakat bugün ortaya çıkan bir habere göre, tedarik zinciri kısıtlamaları ve Çin’in devam eden güç kısıtlaması nedeniyle 10 yıldan uzun bir süredir ilk kez montaj hattını durdurmak zorunda kaldı. Tabii bu kesintinin yalnızca bir kaç gün süreceği söyleniyor. Fakat bu ne ilk ne de son olacak gibi gözüküyor.

Apple, tatil alışverişi sezonu ve küresel talep sebebiyle aslında bu hafta fazla mesai yapmayı planlıyordu. Fakat işçiler ekstra vardiyalar ve 24 saatlik kesintisiz üretim programı yerine izin aldığını öğrendi. Bir şirket yetkilisi yaşanan bu durum hakkında şunları söyledi:

Sınırlı bileşenler ve çipler nedeniyle, tatillerde fazla mesai yapmak ve ön saflardaki işçilere ekstra ücret ödemek anlamsızdı. Bu daha önce hiç olmamıştı. Geçmişte Çin’in altın bayramı, tüm montajcıların üretime hazırlandığı en hareketli dönemdi.