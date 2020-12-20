iPhone kullanıcılarına güncelleme müjdesi!
Geçtiğimiz günlerde iOS 14.4 Beta'yı yayınlayan Apple, bu kez de herkesin yükleyebileceği iOS 14.4 Public Beta güncellemesini yayınladı. İşte detaylar.
Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde iOS 14.4 beta sürümünü yayınlamıştı. Şirket bu kez de iOS 14.4 Public Beta müjdesi verdi. Özellikle iPhone 12 ailesinde yaşanan ısınma sorunlarını çözüme kavuşturmayı hedefleyen Apple, Şubat ayının başında nihai sürümü ile karşımıza çıkacak olan iOS 14.4 Public Beta sürümünü şimdiden deneyimlemek isteyen tüm kullanıcılar için yayınladı.
İşte iOS 14.4 Public Beta güncellemesi alan modeller
- iPhone 12 mini
- iPhone 12
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE
- iPhone SE 2020
- iPod touch (7. nesil)