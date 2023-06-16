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Teknoloji iPhone kullanıcıları kılıf ve koruyucu camlara ihtiyaç duymayacak
Teknoloji

iPhone kullanıcıları kılıf ve koruyucu camlara ihtiyaç duymayacak

Yeniakit Publisher
2023-06-16 03:52:00 -
iPhone kullanıcıları kılıf ve koruyucu camlara ihtiyaç duymayacak

Söylentilere göre Apple, iPhone'larda dayanıklılığı artıracak. Böylece şirket iPhone modellerinde kırılmaz ekran taktırma sorununu kökten çözecek.

Apple, yıl geçtikçe iPhone modellerini daha da sağlam hale getirmek için çalışıyor. Bugün çıkan haberlere göre şirket bu iddiasını bir adım öteye taşıyor. İddialara göre Apple’ın en yeni iPhone modellerini önümüzdeki yıllarda kırılmaz ekran olmadan kullanılabilir hale gelecek. Peki, nasıl olacak? İşte detaylar!

Apple, kırılmaz ekran gerektirmeyen patent aldı!

Her geçen yıl kalitesini bir adım ileriye taşıyan Apple, yeni bir konuyla gündemde. Şirketin en yeni iPhone’ları, dayanıklılık bakımından piyasadaki en iyi telefonlar arasında yer alıyor. Buna rağmen kullanıcılar iPhone için hem koruyucu kılıf hem de kırılmaz ekran kullanmayı ihmal etmiyor.

Ancak bugün ortaya çıkan iddialar artık koruyuculara gerek kalmayacağını öne sürüyor. İddialara göre Apple, en iyi iPhone’ların gelecek nesillerinde yerini alabilecek yeni bir süper dayanıklı iPhone kasası için patent aldı.

Spatial Composites başlıklı patent, iPhone’unuzu sürtünmelere, çizilmelere ve sıyrıklara karşı daha iyi koruyacak. Ayrıca patent, mobil cihazlarda aşınmayı önlemeye yönelik çözümlerin dezavantajını da açıklıyor. Örneğin, metal mahfaza malzemeleri güçlü ancak çizilmeye veya aşınmaya karşı direnci az.

Buna göre Apple da uygun elektromanyetik özelliklere ve üstün çizilme direncine sahip yeni bir iPhone malzemesi üzerinde çalışıyor. Ancak söz konusu özelliği yakın zamanda yeni iPhone’larda görmemiz mümkün değil.
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Genel olarak patent başvuruları, bir fikrin gelişiminin en erken sürecini temsil ediyor. Bununla birlikte söylentiler, Apple’ın yakında çıkacak olan iPhone 15 serisi için dayanıklılığı ön planda tuttuğunu gösteriyor. Ayrıca iPhone 15 Ultra’nın iPhone 14 Pro Max’te kullanılan paslanmaz çelikten tipik olarak daha güçlü ve hafif olan titanyum ile kaplanacağı belirtiliyor.

 

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