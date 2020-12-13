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Teknoloji İphone işçileri kazan kaldırdı! Yöneticilerin ofisini bastılar
Teknoloji

İphone işçileri kazan kaldırdı! Yöneticilerin ofisini bastılar

Tayvan merkezli teknoloji devi Wistron tarafından işletilen iPhone üretim fabrikasında maaşlarını alamayan işçiler araçları ters çevirirken yöneticilerin odasına girip ortalığı birbirine kattı.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 02:02:00 -

"Asya'nın silikon vadisi" olarak adlandırılan Bangalore'ya yaklaşık 60 km uzaklıkta olan Narsapura'da bugün gerçekleşen olayda, gece vardiyasını tamamladıktan sonra tesisten çıkan yaklaşık 2 bin işçi, şirketin mobilyalarını ve montaj birimlerini tahrip etmeye başladı ve ardından araçları ateşe vermeye çalıştı. Polis duruma müdahale etti.

Kundaklama sırasında birkaç işçi tarafından çekilen videolarda, işçilerin üst düzey yöneticilerin ofislerine saldırdığı görüldü.

Wistron henüz olay hakkında yorum yapmasa da, basına konuşan işçiler olayın maaşların aksaması nedeniyle gerçekleştiğini söyledi.

Maaşları düşmüştü

Yerel basına konuşan işçiler, şirkete başladıkları sırada kendilerine vaat edilen miktarın ödenmemesine kızdıklarını belirtirken, The Times India'ya konuşan bir işçi, "Bir mühendislik mezununa ayda 21 bin rupi sözü verilirken, maaşı son aylarda 16 bin rupiye ve ardından 12 bin rupiye düşmüştü. Mühendislik dışı bölümlerden mezunların aylık maaşı 8 bin rupiye düşmüştü" dedi.

Başka bir işçi ise "Hesaplarımıza yatırılan maaş miktarı düşüyor ve bunu görmek sinir bozucuydu” dedi.

Ofisi bastılar

Cuma gecesi, işçiler mesai sırasında maaşlarını tartışmaya başladılar ve bazıları banka hesaplarında yalnızca 500 rupi kadar düşük bir ücret yatırıldığını belirttiler. Basına konuşan işçiler, gece vardiyası sona erdiğinde öfkelerinin şiddete dönüştüğünü belirtti.

Wistron, 10 binden fazla kişiye istihdam sağlamayı teklif ettikten sonra eyalet hükümetinden Narasapura sanayi bölgesinde 43 dönümlük bir arazi almıştı. Narasapura tesisi, Apple’ın akıllı telefonu iPhone SE, Internet of Things (IOT) ürünleri ve biyoteknoloji cihazlarını üretmek için kullanılıyor.

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