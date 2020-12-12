iPhone 4'e saygı duruşu! Steve Jobs hayranları için özel olarak üretildi

Her yeni iPhone modeli için pahalı kılıflar tasarlamasıyla meşhur olan Rusya menşeli Caviar, Steve Jobs için özel bir model yaptı.

iPhone 4, Steve Jobs tarafından kişisel olarak duyurulan son modeldi. Apple’ın kurucu ortağı, iPhone 4S’in resmi tanıtımından sadece birkaç gün sonra vefat etti.

iPhone 4’ün tasarımı birçok kişi tarafından hala tüm iPhone serisinin en başarılı tasarımı olarak görülüyor. Kısmen bu nedenle Caviar, yeni Limited Edition serisine nostaljik iPhone 4 tasarımını ve iPhone 12’nin sunduğu tüm modern işlevleri sunmayı seçti.

Yeni koleksiyon üç modelden oluşuyor; iPhone 12 Pro Jobs 4 Altın, Jobs 4 White ve Jobs 4 Black.

Ayrıca tüm modellerde, Jobs’ın orijinal ve tanınmış balıkçı yaka süveterinden bir parça içeren bir Apple logosu kullanıldı.