iPhone 18 Pro’nun tasarımı sızdı! Yeni model heyecana neden oldu

Apple’ın 2026 yılının üçüncü çeyreğinde tanıtmayı planladığı iPhone 18 Pro serisi, şirketin tasarım dilinde köklü bir değişime işaret ediyor. Sızan bilgilere göre yeni Pro modelleri, şimdiye kadar hiçbir iPhone’da görülmemiş radikal yeniliklerle geliyor ve bu değişiklikler, cihazın hem ön hem de arka yüzeyini kapsıyor.

iPhone 18 Pro tasarımı ortaya çıktı

Tasarımın en dikkat çekici yeniliklerinden biri, ön kamera için “HIAA” olarak adlandırılan özel bir delik açma çözümünün test edilmesi. Bu hamle, iPhone’ların ayırt edici özelliklerinden biri olan Dynamic Island’ın geleceğini doğrudan etkileyecek gibi görünüyor.

Bazı kaynaklar Apple’ın bu mevcut çentiğe benzeyen yapıdan tamamen vazgeçeceğini öne sürerken, diğerleri delikli ekran tasarımıyla birlikte TrueDepth kamera sisteminin ekran altına gizleneceğini iddia ediyor.

Tasarım dönüşümü sadece ekranla sınırlı kalmayacak; Apple, cihazın içindeki bileşenlerin kısmen görünür olmasını sağlayacak yarı şeffaf bir arka kapak üzerinde çalışıyor. Bu yenilikçi yaklaşım, Nothing Phone cihazlarına benzer bir görsel estetik sunarak iPhone’a farklı bir hava katacak.

Kamera modülü ise mevcut modellerdeki gibi büyük ve yatay bir yapıyı korumaya devam edecek. Kamera teknolojilerinde de önemli güncellemeler bekleniyor; iPhone 18 Pro ve Pro Max’in 48 MP telefoto sensör ve değişken diyafram sistemi ile gelmesi öngörülüyor.

Ayrıca şirket, kamera modülünde üç katmanlı bir görüntü sensörü yapısına geçiş yapmaya hazırlanıyor. Cihazın güç kaynağı tarafında ise, çelik kasalı bataryaya geçilmesi planlanıyor.

Bu sayede hem enerji yoğunluğunun artırılması hem de ısınma problemlerinin en aza indirilmesi hedefleniyor. Tüm bu radikal yenilikler göz önüne alındığında, iPhone 18 Pro ve Pro Max’in Apple’ın 20. yıl dönümüne denk gelecek olan iPhone 20 için bir zemin hazırlayacağı düşünülüyor.

Şirketin uzun vadeli hedefi, ekran altı kamera sistemi ve yekpare cam kullanılan, tamamen pürüzsüz bir iPhone tasarımına ulaşmak olsa da, tüm bu detayların kesinleşmesi için bir süre daha beklememiz gerekecek.