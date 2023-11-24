iPhone 16’da Touch ID kullanılmayacak iddiası

Bu dedikodunun kaynağı ise Apple konusunda sicili oldukça sağlam olan mobil çip uzmanı nickli kullanıcı. Daha önce paylaştığı birçok bilgi de doğru çıkmıştı.

Kaynağa göre Touch ID üretilmek için kullanılan ekipmanların çoğu kalıcı olarak rafa kaldırıldı ve geriye sadece tek ünite kaldı. Bu ünite de iPhone SE için kullanılıyor. İddia sahibi Apple’ın yakın gelecekte parmak izi teknolojisini yeniden kullanmayı planlamadığını söyledi. Buna rağmen teknoloji devinin ekran altı parmak izi teknolojisi üzerinde çalıştığına dair söylentiler devam ediyor. Geçtiğimiz yaz ortaya atılan iddiada Apple’ın ilk olarak ekran altı Face ID sonra ise ekran altı parmak izi tarayıcısını çıkaracağı ileri sürülmüştü.

Apple’ın prototip cihazlarının koleksiyoncusu olan Kosutami’ye göreyse Apple, iPhone 16 ailesi için yeni bir grafen termal sistem üzerinde çalışıyor. Kosutami bununla birlikte şirketin iPhone 16 Pro’larda aşırı ısınmayı azaltmak için metal pil korumalar kullanabileceğini de söyledi. iPhone 15 Pro’lar piyasaya sürüldükten bir süre sonra telefonlarının aşırı ısındığını söyleyen tüketiciler olmuştu ve Apple bu yüzden güncelleme yayınlamıştı. Eğer Kosutami’nin dedikleri doğruysa teknoloji devi yeni iPhone’larda ısınma problemiyle karşılaşmamak için kökten değişiklik yapacak.