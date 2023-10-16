iPhone 15’in üretim maliyeti açıklandı! Kâr oranı şaşırttı

Apple, geçtiğimiz haftalarda düzenlediği Wonderlust etkinliğinde yılın en beklenen akıllı telefonlarından iPhone 15 serisini tanıttı. Özellikleri ile ilgi çeken yeni modeller fiyatları ile de insanların dikkatini çekmeyi başardı. Bugün ise iPhone 15 serisinin üretim mâliyeti ortaya çıktı.

iPhone 15 serisinin üretim mâliyeti ne kadar?

Akıllı telefon pazarında birbiriyle rekabet eden birçok marka bulunuyor. Android cephesindeki şirketler çok daha fazla satış yapsa da Apple ise kâr oranını yükseltmeye çalışıyor. Böylelikle daha fazla kazanç sağlamayı hedefliyor. Bu konuda gözler en son tanıtılan iPhone 15 serisine çevrildi.

Apple, yeni serideki iPhone 15 ve 15 Plus modellerinin fiyatını sırasıyla 799 dolar ve 899 dolar belirledi. Daha yüksek özellikler sunan üst modeller olan iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max ise sırasıyla 999 dolar ve 1.199 dolar fiyatla satışa çıktı.

Akıllı telefonların Türkiye fiyatları ise tahmin edebileceğiniz üzere çoğu kişi tarafından yüksek karşılandı. iPhone 15 modeli 49 bin 999 TL, iPhone 15 Plus 56 bin 999 TL, iPhone 15 Pro ve Pro Max ise 64 bin 999 TL ve 76 bin 999 TL olarak belirlendi. Tabii fiyatlar pahalı bulununca cihazların mâliyetleri merak ediliyor.

Kısa süre önce ortaya çıkan bilgiler, iPhone 15 serisinin mâliyetini ortaya koydu. Buna göre standart model olan iPhone 15‘in mâliyeti 423 dolar. Bu, telefonun selefine göre yüzde 16 daha pahalı olduğu anlamına geliyor.

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iPhone 15 Plus modelinin mâliyetinin ise selefine göre yüzde 10‘luk artışla 442 dolar olduğu ortaya çıktı. O halde gelelim tepe modellere. Zira bu modeller oldukça merak ediliyor. Paylaşılan bilgilere göre iPhone 15 Pro‘nun mâliyeti 523 dolar iken, iPhone 15 Pro Max ise 558 dolar.

Aktarılanlara göre iPhone 15 Pro Max‘in ekranı, iPhone 14 Pro Max‘teki ekrana göre yüzde 10 daha pahalı. Titanyum çerçeve mâliyeti yüzde 43 seviyesinde artırmışken, A17 Pro işlemcinin mâliyeti ise A16 Bionic‘e göre yüzde 27 daha fazla. Telefoto kamera ve tetraprizma sistemi de selefine göre 3,8 kat daha mâliyetli.

İşte iPhone 15 serisinin mâliyeti ve kâr oranları;

Kaynak: Shiftdelete