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Teknoloji İphone 15’de hüsrana uğradılar! Apple’dan İphone 16 hamlesi
Teknoloji

İphone 15’de hüsrana uğradılar! Apple’dan İphone 16 hamlesi

Yeniakit Publisher
2023-10-21 09:11:00 -
İphone 15’de hüsrana uğradılar! Apple’dan İphone 16 hamlesi

iPhone 16 serisinden beklenmedik hamle. Apple işlemcilerde değişikliğe gidiyor! İşte detaylar...

iPhone 15 serisinin 12 Eylül tarihinde tanıtılmasıyla birlikte yeni iPhone serisi de merak konusu olmaya başladı. Henüz iPhone 15 serisinin incelemeleri bile tam olarak yapılmamışken iPhone 16 haberlerinin gelmeye başlaması çok şaşırtıcı olmadı –iPhone 14 tanıtımı ardından iPhone 15 sızıntıları gelmeye başlamıştı- ancak bu kadar da hızlı olması beklenmiyordu. Gelen son haberlere göre Apple iPhone 16 serisinde şaşırtıcı bir hamle yapacak. İşte detaylar…

iPhone 16’da A17 işlemci olmayacak! A18 için hazırlanın!

Apple tedarik zinciri ve donanımları hakkında güçlü tahminlerde bulunan analiz uzmanı Jeff Pu’ya göre, iPhone 16 serisinde eski nesil bir işlemci görmeyeceğiz. Bildiğiniz üzere Apple son iPhone serilerinde bir önceki neslin Pro Max işlemcisini son neslin baz versiyonunda kullanmayı seviyordu. Yani iPhone 14 ve iPhone 15 serilerinin baz modellerinden birini satın aldığınızda telefonunuz bir önceki yılın işlemcisine sahip oluyordu.

Fakat analiz uzmanı Jeff Pu’ya göre bu durum iPhone 16 serisi ile artık değişiyor. Pu yaptığı açıklamada ve sunduğu raporda iPhone 16 serisi ile birlikte A17 Pro işlemcisini görmeyeceğimizi direkt olarak serinin A18 ile başlayacağını belirtti. Ek olarak çiplerin TSMC’nin ikinci nesil 3nm süreci “N3E” ile üretileceği tahminini de raporuna ekledi. Bu raporlar aslında bizlere A17 Pro işlemcisi ile ilgili önemli bir noktaya vurgu yapıyor.

Pu tarafından yapılan tahminler göz önüne alındığında Apple’ın A17 Pro işlemcisi bir nevi TSMC’nin birinci nesil 3nm süreci “N3B” işlemcilerinden artık ikinci nesil 3nm süreci “N3E” işlemcilerine geçişi temsil ediyor. Kısacası A17 Pro işlemcisi iPhone serileri için bir geçiş nesli olarak karşımıza çıkıyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama Apple tarafından henüz gelmedi ki yakın bir tarihte de gelmesi beklenmiyor. iPhone 16 için her şey çok yeni diyebiliriz.

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