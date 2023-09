iPhone 15 Pro Max Oyun konsollarını geçti

Apple, Wonderlust etkinliği sırasında iPhone 15 serisi ve Apple Watch Series 9 dahil bir dizi yeni ürün tanıttı. Bu etkinliğin odak noktası, yeni iPhone modelleriydi. Standart modellerle Pro serisi arasındaki farkı daha da belirginleştiren Apple’ın en üstün iPhone modeli, iPhone 15 Pro Max, hem özellikleri hem de tasarımıyla dikkat çekiyor.

Dünya genelinde artan enflasyon ve ülkemizdeki hızla yükselen döviz kuru nedeniyle, ilk sorulardan biri iPhone 15 Pro Max fiyatı ile ilgiliydi. Yeni amiral gemisi, gücünü Apple’ın en son geliştirdiği Apple A17 Pro işlemciden alıyor ve iPhone 14 Pro serisinden aşina olduğumuz delikli ekran tasarımına sahip.

iPhone 15 Pro Max özellikleri ile neler sunuyor?

Pro iPhone’lar, Pro olmayan kardeşlerine göre önemli yükseltmeler sunuyor. 120 Hz ProMotion ekran teknolojisi en büyük farklardan birisi olmaya devam ederken dikkat çeken ilk detaylar şu şekilde;

– Dynamic Island

– Her zaman açık ekran (Pro’ya Özel)

– Action Button (Pro’ya Özel)

– 48 MP ana kamera sensörü

– Süper akıcı ve titremeyen videolar için Aksiyon Modu (Tüm iPhone 15’ler)

– Otomatik odaklamalı ön kamera (Tüm iPhone 15’ler)

– Apple A17 Pro işlemci (Pro’ya Özel)



Yeni cihazlar, Apple’ın türünün ilk örneği olan 3 nanometrelik işlemle üretilen A17 Pro çipini içeriyor. A17 Pro, A16 Bionic’in iki katı performans ve dört katı verimlilik sağlayan altı çekirdekli bir CPU’ya sahiptir. Daha doğru otomatik düzeltme veya bir görüntüden nesne çekme gibi makine öğrenimini hızlandırmak için iki kat daha hızlı 16 çekirdekli bir sinir motoruna sahiptir. Saniyede 35 trilyona kadar işlemi işleyebilir.

A17 Pro, Apple tasarımı gölgelendirici mimarisine sahip yepyeni bir GPU içeriyor. Apple, bunun performans ve verimliliğe, karmaşık uygulamaları çalıştırmaya ve yeni işleme özelliklerine odaklanan, Apple GPU’ların tarihindeki en büyük yeniden tasarım olduğunu söylüyor. Donanımla hızlandırılmış ışın izleme ve yeni Mesh gölgelendirme özellikleri sunar. Resident Evil 4 gibi konsol oyunları artık “iPhone”da oynanabilecek.

‌iPhone 15 Pro‌ geliştirilmiş bir kamera sistemine sahiptir. Ana kamerada daha büyük bir sensör, mercek parlamasını azaltan yeni bir kaplama, Portreler ve Gece modu için daha iyi düşük ışık performansı, çeşitli odak uzaklıkları ve daha fazlası bulunur. ‌iPhone 15 Pro‌ Max’in telefoto kamerası, %25 daha büyük sensörle 180 mm odak uzaklığında 5x optik yakınlaştırma sunuyor.

1600 nit parlaklık sunan ekran dış mekanlarda bu parlaklığı 2000 nit seviyesine çıkarabiliyor. LTPO teknolojisinin kullanıldığı panel 120 Hz ProMotion yenileme hızı ve 2,000,000:1 kontrast oranı sunuyor.

Always On Display yani Ekran Her Zaman Açık teknolojisi iPhone 15 Pro serisi ile devam ediyor. Tüm bunların yanı sıra Dolby Vision, HDR10 ve HLG desteği bulunuyor.

Yıllar boyunca çözünürlüğü 12 Megapiksel seviyesinde tutan Apple, 15 Pro serisi ile Quad Pixel teknolojisini sürdürüyor. iPhone 15 Pro Max’in arka tarafında yer alan 48 Megapiksel ana kamera, f/1.78 diyaframa sahip. İkinci nesil optik görüntü sabitleme teknolojisi de bu telefonda yerini aldı.