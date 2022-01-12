iPhone 14 ne zaman çıkacak? iPhone 14 nasıl olacak? İPhone 14 özellikleri

iPhone 14 ne zaman çıkacak? iPhone 14 özellikleri neler? ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın merakla beklenen iPhone 14 modellerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Peki Apple, iPhone 14 hangi seriler var? iPhone 14’ün Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 14’ün özellikleri neler ve ne zaman satışa çıkacak? İşte iPhone 14 ailesi ile ilgili bilmeniz gereken her şey...

iPhone 14 fiyatı belli oldu mu?

Büyük rağbetin gösterildiği akıllı telefon modelleri arasında ilk sırada Apple iPhone gelmekte. iPhone'un 2022 yılında çıkacak yeni modeli için ilk fiyat tahminleri geldi. Apple'ın iOS işletim sistemi ile geliştirdiği ve her yıl yeni modelini tanıttığı iPhone 14'ün bazı modellerinde fiyat artışı olabileceği paylaşıldı.

iPhone 14 hangi modelleri olacak?

Shiftdelete'in aktardığı habere göre; LeaksApplePro isimli Twitter kullancısı ve ünlü analist, iPhone 14 serisinin fiyatı hakkında elde ettiği duyumları paylaştı. Sızan bilgilere göre Apple bu sene mini modelinden vazgeçecek. Bir adet düz modelden oluşması beklenen iPhone 14 ailesine yeni 'iPhone 14 Max' modeli katılacak. Bunun yanında iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere iki üst düzey sürümü de bulunacak.

iPhone 14 özellikleri neler?

iPhone 13 serisi her zamanki gibi Eylül ayında piyasaya sürüldü ve şimdi odak tamamen yaklaşmakta olan iPhone 14 serisine kaydı. Mevcut dizide olduğu gibi, toplamda dört akıllı telefon göreceğimiz söyleniyor. Ancak bu seride iPhone 14 mini olmayabilir. Bunun yerine, cihazların iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max ve iPhone 14 Pro Max olarak adlandırılacağı söyleniyor.

Apple, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'te 120 Hz yüksek yenileme hızı sundu. Tüm iPhone 14 modellerinde yüksek yenileme hızına sahip bir ekran olacağı söyleniyor. iPhone 14 modellerinden en az birinin 60Hz LTPS panel alacağını söylüyor. Kamera bölümünde de büyük gelişmeler bekleniyor. Kuo'ya göre ön kamera, gelişmiş bir otomatik odaklama özelliğine sahip olacak. Arka kamera, iPhone 13'teki 12 megapiksel sensörden yükseltilmiş 48 megapiksel birincil sensör alacak.