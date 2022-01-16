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Teknoloji iPHONE 14 ile ilgili merak edilen soru cevabını buldu
Teknoloji

iPHONE 14 ile ilgili merak edilen soru cevabını buldu

Teknoloji devi Apple’ın yakında piyasaya süreceği iPhone 14 serisinin özellikleri belli olmaya başladı. Merakla beklenen modelin Sonbahar gibi satışa sunulması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-16 13:12:00 -
iPHONE 14 ile ilgili merak edilen soru cevabını buldu

Teknoloji devi Apple’ın iPhone 14 serisinde yer alan modellerin tamamının 120 Hz ekrana ve 6 GB RAM'e sahip olacağı iddia edildi.

Haitong International Securities analisti Jeff Pu'nun elde ettiği veriler, tüm iPhone 14 modellerinde 120 Hz OLED ekran yer alacak olduğunu gösteriyor.

Tümü 6 gb ram olacak

Sadece bu değil, ayrıca Jeff Pu'nun iddiasına göre, iPhone 14 modelinin tümü aynı RAM miktarına (6GB) sahip olacak.

Sonbaharda geliyor

Teknoloji devi Apple’ın, bir sonraki serisi olan iPhone 14 ailesinin sonbaharda piyasaya sürülmesi ve dört modelden oluşması bekleniyor: iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max. İddialar doğru ise, iPhone 13 mini'nin kasvetli satışlarının ardından "mini" modelin üretimi son bulacak.

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