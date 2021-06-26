İphone 13 tasarımı ortaya çıktı!

Uzun bir süredir iPhone13 ile ilgili birçok söylentiye tanıklık ediyoruz. Eğer herşey yolunda giderse Apple yeni nesil iPhone modellerini bu yılın son çeyreğinde görebileceğiz. Peki bu yeni model yani iPhone 13 bize ne gibi yenilikler sunacak? Kullanıcıların en çok merak ettiği soruların başında bu geliyor.

Bunu artık bilmeyen yok. Son dönemlere baktığımızda Apple’ın tasarım tarafında büyük yenilikler getirmediğini biliyoruz. Öyle ki geçtiğimiz yıla kadar iPhone X ile aynı tasarım söz konusu olması kimseyi şaşırtmadı. Sonra ise oval köşeler yerine keskin köşelerin tercih edildiği bir tasarım çizgisi ile karşımıza çıktı. Temelde bu tasarım çizgisi de kesinlikle yenilikçi değildi fakat Apple müşterileri buna bir şekilde memnun oldular. Peki bu yeni dönemde ne olacak?

Yeni bir tasarım çizgisi gelecek mi yoksa Apple iPhone 12’nin tasarımını aynın iPhone 13’te de kullanacak mı?

Sızdırılan son rapor ve görüntülere göre iPhone 13 serisinin tasarımı selefi ile aynı olacak. Elbette burada aynı tasarımdan kastımız ön yüz değil. Arka taraftan bahsediyoruz. Yani kamera kurulumu, dizilimi vs. aynı olacak.

Çentik tarafında ise hala bir belirsizlik hakim. Lakin büyük ihtimalle Apple bu sefer çentik kısmını ufaltacaktır. En azından genel düşünce bu yönde. Sonuçta çok da şaşırmayacağız.