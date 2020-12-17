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Teknoloji iPhone 13 serisinin ilk detayları ortaya çıktı
Teknoloji

iPhone 13 serisinin ilk detayları ortaya çıktı

Apple'ın gelecek yıl tanıtılması beklenen iPhone 13 serisine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Sızdırılan son bilgilere göre iPhone 13, ekranı ile herkesi şaşırtacak.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 02:45:00 -
iPhone 13 serisinin ilk detayları ortaya çıktı

Apple, geçtiğimiz Ekim ayında yeni iPhone 12 serisini kullanıcıların beğenisine sundu. Yeni iPhone 12 serisinde 120 Hz ekran yenileme hızına sahip bir ekran bekleniyordu. Ancak Apple, iPhone 12 serisinde yüksek yenileme hızına sahip bir ekran tercih etmedi ve buna ek olarak AMOLED ekran tercihini korudu. Bu sebeple kullanıcılar, beklentilerini iPhone 13 serisine yönlendirdi. Apple, kullanıcıların bu beklentisini iPhone 13 serisinde karşılayacak gibi görünüyor.

iPhone 13 ailesi için ortaya çıkan ilk bilgilere göre Apple, Samsung Galaxy Note 20 Ultra'da ve Galaxy Z Fold 2'de de kullanılan LTPO ekran teknolojisine geçiş yapmayı planlıyor. Bu teknolojinin, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerine 120 Hz ekran yenileme hızını da getireceği düşünülüyor.

Ayrıca 2021 yılında tanıtılması beklenen yeni iPhone modellerinin gömülü bir parmak izi sensörüne de ev sahipliği yapacağı belirtiliyor. Daha önce Apple'ın tıpkı yeni iPad Air'da olduğu gibi iPhone 13'te de güç tuşuna entegre bir Touch ID sensörü sunacağına dair söylentiler vardı. Ortaya çıkan son bilgiler, Apple'ın sektördeki diğer rakipleri gibi ekrana gömülü bir Touch ID sensörü sunacağını gösteriyor.

Ancak yine de tüm bunların sadece bir söylentiden ibaret olduğunu, Apple tarafından henüz resmi bir açıklama gelmediğini belirtelim.

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