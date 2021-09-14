iPhone 13 modelleri tanıtıldı! Türkiye fiyatları açıklandı

iPhone 13 modelleri, Apple'ın TSİ 20.00'de başlayan etkinliğinde resmi olarak tanıtıldı. Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle ekim ayına ertelenen etkinlik, bu yıl herhangi bir gecikme yaşanmadan gerçekleşti.

Daha önce de sizlerle paylaştığımız gibi Apple; iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olmak üzere dört farklı modelle karşımıza çıktı.

Her ne kadar tasarım olarak yeni modellerde pek bir değişiklik olmasa da özellikle telefonların sahip olduğu donanım, iPhone 13 modellerini öne çıkaran özellikler arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz yıla göre ekran tasarımı olarak pek bir değişikliğe uğramayan yeni iPhone serisi, iPhone 12 modelleri ile aynı ekran ölçülerini kullanıyor. Ayrıca artık Apple ile özdeşleşen ekran çentiği, yeni modellerde biraz daha küçültülmüş bir şekilde karşımıza çıkıyor.

Kamera tarafında en büyük tasarım değişikliği ise çift kameralı giriş modellerinde sensörlerin üst üste değil, çapraz bir şekilde yerleştirilmesi olacak.

Peki iPhone 13 özellikleri neler ve fiyatları ne kadar? Gelin sizleri daha fazla meraklandırmadan, seride bulunan tüm modellerin özelliklerini detaylı olarak inceleyelim ve daha sonra fiyatlarına yakından bakalım.

İphone 13 mini ve İphone 13 özellikleri

Geçen yıl olduğu gibi, giriş seviyesi iPhone 13 iki farklı versiyonla gelecek. Bunlardan biri 6.1 inç "normal" iPhone 13 modeli, diğeri ise 5,4 inç büyüklüğünde daha küçük iPhone 13 mini.

Önemli ölçüde yeniden tasarlanan iPhone 12'den farklı olarak iPhone 13, geçen yılki modelle neredeyse aynı tasarıma sahip.

Yalnızca ekrandaki çentik yüzde 20 daha küçültüldü ve bu sayede daha az yer kaplaması sağlandı.

Yeni iPhone 13 modelleri, geçen yılki A14 Bionic çipinden daha hızlı ve güç açısından daha verimli ıkab A15 Bionic çipten gücünü alıyor. 5nm mimaride üretilen A15 işlemci, iki yüksek performans ve dört yüksek verimli olmak üzere 6 çekirdeğe sahip.

Apple, A15 işlemcisinin rakiplerinden yüzde 50 daha hızlı olduğunu ve bir akıllı telefondaki en güçlü işlemci olduğunu söylüyor. Öte yandan ABD'li şirket, grafik olarak ise işlemcinin diğer rakiplerinden yüzde 30 daha iyi performans sergilediğini vurguladı.

Kamera konusuna değinecek olursak, telefonların arka kısmında çapraz şekilde yerleştirilen çift arka kamera karşımıza çıkıyor. Bu kameralardan her ikisi de 12 MP çözünürlüğe sahip.

Geniş açılı kamera F/1.6 ve ultra geniş açılı kamera ise F/2.4 diyafram açıklığı ile geliyor.

Aslına bakacak olursak, kamera konusunda iPhone 13 ve mini modelleri, geçen yılki iPhone 12 modelleriyle aynı kamera özelliklerine sahip.

Ancak geçen yıla göre yüzde 47 daha büyük olan geniş açılı kamera, daha az gürültüyle birlikte, telefonların daha karanlık ortamlarda daha fazla ışık yakalamasını sağlıyor.

Apple ayrıca, daha iyi uluslararası 5G deneyimleri için daha fazla bant desteği ile iPhone 12'ye kıyasla gelişmiş 5G performansı vadediyor. Şirket, iPhone'un yıl sonuna kadar 60'tan fazla ülke ve bölgede 200 taşıyıcıyı destekleyeceğini belirtiyor.

Fiyatlar

iPhone 13 mini 699 dolar, iPhone 13 ise 799 dolarlık başlangıç fiyatıyla satışa çıkacak.

iPhone 13 Pro ve Pro Max özellikleri

Gelelim serinin en güçlü modellerine... iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max diğer modellerde olduğu gibi gücünü A15 Bionic işlemcisinden alıyor.

1.000 nit parlaklık değeri sunan ve 120 Hz yenileme hızına sahip ProMotion ekranlar, bu iki modelde karşımıza çıkıyor.

Her iki modeldeki OLED ekranlar, 6.1 ve 6.7 inç olarak geçen yılla aynı boyutlarda, serinin diğer modelleri gibi ekran çentiği küçülmüş durumda.

İphone 13 pro

Apple, telefonların tamamen yeni bir üçlü kamera sistemine sahip olduğunu söylüyor. Her üç kamera da artık gece moduna sahip ve nesneleri sadece 2 cm yakından çekmek için yeni bir makro modu sunuyor.

Her iki telefonun depolama seçeneklerine baktığımızda, Apple'ın oldukça bonkör davrandığını söylemeliyiz. Bu yıl 128GB, 256GB ve 512GB depolama seçeneklerine ek olarak tam 1TB depolamaya sahip modeller de satışa sunulacak.

Batarya konusunda ise çeşitli iyileştirmeler var. Örneğin iPhone 13 Pro, 12 Pro'dan 1,5 saat daha uzun pil ömrüne sahip. Ayrıca iPhone 13 Pro Max, 12 Pro Max'ten 2,5 saat daha uzun şarj ömrü sunuyor.

Android telefonların aksine Apple'ın daha düşük bataryalar tercih etmesi kullanıcılar tarafından eleştirilse de Apple, gerekli optimizasyonların yapıldığını söylüyor.

Örneğin iPhone 12 Mini’de 2.227 mAh, iPhone 12 / iPhone 12 Pro'da 2.815 mAh ve iPhone 12 Pro Max'te ise 3.687 mAh batarya kapasitesi bulunuyor ve bu değerler, Android rakiplerine göre oldukça düşük seviyede.

Apple, her zaman olduğu gibi etkinlik sırasında iPhone 13 modellerinin batarya kapasitelerini açıklamadı. Ancak iddialara göre iPhone 13 mini modelinde 2.406 mAh, iPhone 13 / iPhone 13 Pro'da 3.095 mAh ve iPhone 13 Pro Max'te ise 4.352 mAh bataryalar tercih edildi.

Türkiye fiyatları

iPhone 13 Pro 999 dolar, iPhone 13 Pro Max ise 1099 dolarlık başlangıç fiyatlarıyla satışa sunulacak. Önümüzdeki cuma günü ön siparişe açılacak modeller, 24 Eylül tarihinden itibaren satın alınabilecek.

İPhone 13 Pro ve Pro Max'in Türkiye fiyatları şu şekilde:

iPhone 13 Pro 128GB - 15 bin 999 TL

iPhone 13 Pro 256GB - 16 bin 999 TL

iPhone 13 Pro 512GB - 18 bin 999 TL

iPhone 13 Pro 1TB - 20 bin 999 TL

iPhone 13 Pro Max 128GB - 17 bin 999 TL

iPhone 13 Pro Max 256GB - 18 bin 999 TL

iPhone 13 Pro Max 512GB - 20 bin 999 TL