iPhone 13 fiyatları! iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max fiyatı nedir? iPhone 13 özellikleri neler?

Apple'ın eylül ayında tanıtılması beklenen yeni iPhone modeline ilişkin önemli bir iddia ortaya atıldı. NTV’de yer alan habere göre, iPhone 13'ün tanıtılmasına sadece birkaç ay var. Şimdiye kadar birçok özelliği sızan yeni iPhone ailesine ilişkin son iddia ise tanıtım ve satış tarihi üzerine. Bilindiği gibi Apple, iPhone'ları eylül ayında tanıtıyor.

iPhone 13 satışları ne zaman?

Daha önce doğru çıkan sızıntılara imza atan analist Dan Ives, Apple'ın aklındaki kesin tanıtım ve satış tarihlerini paylaştı. Dan Ives'in iddiasına göre Apple yeni iPhone 13 ailesi 14 Eylül 2021 Salı günü tanıtılacak. 17 Eylül'den itibaren Apple ön siparişleri almaya başlayacak ve 24 Eylül tarihinde ise iPhone telefonlar satışa çıkacak.

iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max fiyatı nedir?

Yeni iPhone 13 ailesinin fiyat listesini paylaştı. Yeni iPhone serisi, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max adı altında dört farklı şekilde piyasaya sürülecek. Apple'ın A15 model işlemcisini ve 120Hz AMOLED ekrana sahip olacak telefonlara 4 GB ve 6 GB RAM seçenekleri olacak.

iPhone 13 Mini fiyatı

iPhone 13 Mini- 4 GB RAM standart olarak gelecek.

iPhone 13 Mini 64 GB = 700 dolar

iPhone 13 Mini 128 GB = 750 dolar

iPhone 13 Mini 256 GB = 850 dolar

iPhone 13 serisi - 4 GB RAM standart olarak gelecek.

iPhone 13 64 GB = 800 dolar

iPhone 13 128 GB = 850 dolar

iPhone 13 256 GB = 950 dolar

iPhone 13 Pro fiyatı

iPhone 13 Pro serisi 6 GB standart RAM'le gelecek.

iPhone 13 Pro 128 GB = 1050 dolar

iPhone 13 Pro 256 GB = 1150 dolar

iPhone 13 Pro 512 GB = 1350 dolar

iPhone 13 Pro 1 TB = 1500 dolar

iPhone 13 Pro Max fiyatı

iPhone 13 Pro Max serisi 6 GB standart RAM'le geliyor

iPhone 13 Pro Max 128 GB = 1150 dolar

iPhone 13 Pro Max 256 GB = 1250 dolar

iPhone 13 Pro Max 512 GB = 1450 dolar

iPhone 13 Pro Max 1 TB = 1600 dolar

iPhone 13 özellikleri

Ayrıca ortaya çıkan diğer iddialara göre iPhone 12 Max'e özel sunulan optik görüntü sabitleme 13 modellerinde standart olacak. Ayrıca Apple yeni iPhone 13 için 6 parçalı bir lens kullnacak. Bu lens yapısı f/1.8 diyafram açıklığına sahip olacak. Şirket son yıllarda iPhone modellerinde renk seçeneklerini artırıyor.

Şimdiye kadar en çok ağırlık kazanan renk iddiası mat siyah olduğu yönünde. Apple'ın bu konuda patent aldığı da ortaya çıkmıştı. Kaynaklara göre mat siyah iPhone 13 sadece Pro ve Pro Max modellerde sunuluacak. Ortaya atılan diğer iddialara göre ise pembe, turuncu, bronz ve mor renklerde yeni iPhone'lar görmem mümkün olacak.