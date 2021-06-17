iPhone 13 çıktı mı? iPhone 13 fiyatı ne kadar? iPhone 13 modelleri nedir? iPhone 13 rengi nasıl olacak?

iPhone 13 kaç para? Apple markası iPhone satın almak isteyenler iPhone 13 özellikleri ile iPhone 13 fiyatını merak etmeye başladı. iPhone 13 serisi ne zaman satışa çıkacak? iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar? gibi soruları internette en çok sorgulanan konular arasında yerini alırken, Phone 13'ün fiyatı ve renkleri sızdırıldı. iPhone 13 modelleri nedir? iPhone 13 rengi nasıl olacak? iPhone 13 ne zaman satışa çıkacak? İşte tüm bu soruların cevabına ilişkin detaylar…

Apple'a yakın kaynaklar yeni iPhone 13 ailesinin fiyat listesini paylaştı. Buna göre, yeni iPhone serisi, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max adı altında dört farklı şekilde piyasaya sürülecek. Mini ve temel sürümün her biri 4 GB RAM ve 64, 128 ve 256 GB flash bellek alacak. Pro ve Pro Max amiral gemisi akıllı telefonlar 6 GB RAM ile donatılacak ve 128, 256, 512 GB ve hatta 1 TB flash belleğe sahip versiyonlarda sunulacak.

iPhone 13 özellikleri neler?

Digitimes'ın Apple tedarikçilerine dayandırdığını haberine göre, yeni iPhone 13 modelinin kamerası bir önceki nesillere göre çok daha iyi olacak. Apple'ın tedarikçilerine ihtiyaç duyulan aktüatör (VCM) sayısının yüzde 40 daha fazla olacağını söylediği belirtildi. Ayrıca ortaya çıkan diğer iddialara göre iPhone 12 Max'e özel sunulan optik görüntü sabitleme 13 modellerinde standart olacak. Ayrıca Apple yeni iPhone 13 için 6 parçalı bir lens kullnacak. Bu lens yapısı f/1.8 diyafram açıklığına sahip olacak.

iPhone 13 fiyatı ne kadar?

iPhone 13 kaç paraya satılacak? soruları da iPhone 13 çıkar çıkmaz almak isteyenlerce sorgulanıyor. iPhone 13 fiyatlarının ise şu şekilde olacağı belirtiliyor:

iPhone 13 Mini 64 GB = 700 dolar

iPhone 13 Mini 128 GB = 750 dolar

iPhone 13 Mini 256 GB = 850 dolar

iPhone 13 64 GB = 800 dolar

iPhone 13 128 GB = 850 dolar

iPhone 13 256 GB = 950 dolar

iPhone 13 Pro 128 GB = 1050 dolar

iPhone 13 Pro 256 GB = 1150 dolar

iPhone 13 Pro 512 GB = 1350 dolar

iPhone 13 Pro 1 TB = 1500 dolar

iPhone 13 Pro Max 128 GB = 1150 dolar

iPhone 13 Pro Max 256 GB = 1250 dolar

iPhone 13 Pro Max 512 GB = 1450 dolar

iPhone 13 Pro Max 1 TB = 1600 dolar

İphone 13'ün renkleri nasıl olacak?

Kaynaklara göre Pro ve Pro Max modellerinde mat siyah seçeneği sunulacak. Ortaya atılan diğer iddialara göre ise pembe, turuncu, bronz ve mor renklerde yeni iPhone'lar görmek mümkün olacak.