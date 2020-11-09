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Teknoloji iPhone 12 Studio erişime açıldı!
Teknoloji

iPhone 12 Studio erişime açıldı!

Apple, iPhone 12 modelleri için iPhone 12 Studio sayfasını kullanıcıların erişimine açtı.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 21:33:00 -
iPhone 12 Studio erişime açıldı!

Teknoloji devi Apple, iPhone 12 kullanıcılarının satın alacakları aksesuarları özelleştirebilmeleri için harekete geçti. Şirket, iPhone 12 Studio sayfasını kullanıcıların erişimine açtı.

iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinin özelleştirilebilmesini sağlayan iPhone 12 Studio, MagSafe kılıflar üzerinden kullanıcılara farklı renklerde ve farklı seçeneklerde kombinasyonlar oluşturmalarını ve zevklerine göre kılıf seçmelerini sağlayacak. Ayrıca oluşturulan kombinler isimlendirilebilecek ve başkalarıyla paylaşılabilecek.

Kullanıcılar, iPhone 12 Studio ile birlikte seçtikleri kılıfları mağazalara gitmeden telefonda nasıl göründüğünü görme fırsatı yakalayacak.

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