iPhone 12 serisi beklenen ilgiyi göremedi

Apple, geçtiğimiz haftalarda yeni iPhone 12 serisini dikkat çeken özellikleriyle kullanıcıların beğenisine sunmuştu. Genel anlamda iPhone 12 modellerinin büyük bir çıkış yapması bekleniyordu. Ancak son bilgilere göre, Apple büyük bir hayal kırıklığına uğradı.

ABD'deki operatörler üzerinden yapılan bir analize göre, 5.4 inçlik 5G destekli iPhone 12 mini, beklenen ilgiyi görmedi. ABD'deki 3 büyük operatörün satışlarında serinin en ufak telefonunun yüzde 4 ila yüzde 5'lik bir paya sahip olduğu belirtildi.

Ancak iPhone 12'de aynı durum söz konusu olmadı. İstatistiklere göre iPhone 12, yüzde 24 ila yüzde 33 oranında bir paya sahip oldu.

Tahminlere göre birçok tüketici iPhone SE'yi, daha pahalı olan iPhone 12 Mini'ye göre daha çok tercih etti. Bu durum da iPhone 12 Mini satışlarını büyük ölçüde etkiledi.

Bilindiği üzere Apple, iPhone SE 2020'yi geçtiğimiz Nisan ayında tanıtmıştı. iPhone 12 mini gibi küçük ekranlı iPhone bekleyenlere yönelik olan yeni iPhone SE, fiyatı ile şaşırtmıştı. Zira telefon 399 dolarlık bir fiyat etiketine sahipti. Modern iPhone tasarımıyla gelen iPhone 12 Mini ise iPhone SE 2020'den yaklaşık olarak 300 dolar daha pahalı olarak kullanıcıların beğenisine sunuldu.