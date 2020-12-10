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Teknoloji iPhone 12 Pro Max'in DxOMark test sonuçları şaşırttı! İlk 5'e giremedi
Teknoloji

iPhone 12 Pro Max'in DxOMark test sonuçları şaşırttı! İlk 5'e giremedi

Apple'ın geçtiğimiz haftalarda satışa sunduğu yeni amiral gemisi akıllı telefonu iPhone 12 Pro Max, DxOMark test ekibinin konuğu oldu. Cihaz, kamera özellikleri açısından beklenen performansı gösteremedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 02:08:00 -
iPhone 12 Pro Max'in DxOMark test sonuçları şaşırttı! İlk 5'e giremedi

Apple'ın geçtiğimiz haftalarda satışa sunduğu yeni amiral gemisi akıllı telefonu iPhone 12 Pro Max, DxOMark test ekibinin konuğu oldu. Kamera açısından kullanıcılara çok şey vadeden cihaz, sonuçlarıyla şaşırttı. İşte iPhone 12 Pro Max'in DxOMark sonuçları...

 

Akıllı telefonları kamera açısından profesyonel bir şekilde inceleyen DxOMark, Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 12 Pro Max'e Selfie testinden 98 puan verdi.

Aldığı bu puan ile ilk 5'e bile giremeyen telefon, fotoğraf bölümünden 101 ve video bölümünden 93 puan alabildi.

16.999 TL fiyat etiketiyle satışa sunulan telefonun en başarılı olduğu noktalar ise renk ve odaklama oldu.

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