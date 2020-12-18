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Teknoloji iPhone 12 Pro Max ve mini Türkiye'de fiyatı ne kadar?
Teknoloji

iPhone 12 Pro Max ve mini Türkiye'de fiyatı ne kadar?

iPhone 12 Pro Max ve mini Türkiye'de fiyatı ne kadar? sorusu iPhone seven kullanıcıların gündeminde. Teknoloji devi Apple, iPhone 12 ailesinin merakla beklenen diğer iki üyesini de Türkiye’deki kullanıcılar ile buluşturmaya hazır. iPhone 12 Pro Max ve mini'nin Türkiye'deki satış fiyatı merak konusu. İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2020-12-18 23:13:00 -
iPhone 12 Pro Max ve mini Türkiye'de fiyatı ne kadar?

Apple, geçtiğimiz aylarda dört yeni iPhone modelini tanıttı, ancak iPhone 12 ve iPhone 12 Pro satışa çıktı. Şimdi ise bu modellerden iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max de Türkiye'de raflardaki yerini aldı.

iPhone 12 ve iPhone 12 Pro halihazırda Türkiye'de satışta bulunuyor. 4 Aralık'ta satışına başlanan yeni iPhone modellerine böylece iki model daha eklenmiş oldu.

Ne zaman gönderilecek?

Phone 12 Mini, 12, 12 Pro ve 12 Pro Max modellerinden oluşan yeni iPhone ailesinden 12 ve 12 Pro modelleri sonrasında 12 Mini ve 12 Pro Max de Türkiye’de satışa sunuluyor. Firma tarafından verilen bilgiye göre ailenin en ufağı ile en büyüğü 18 Aralık tarihinde satışa çıkıyor. Modellerin satın alanlara ise 23 Aralık tarihinde gönderilmeye başlanacağı aktarılıyor.

iPhone 12 Pro Max ve mini fiyatları

iPhone 12 mini

64 GB iPhone 12 mini - 9.999 TL
128 GB iPhone 12 mini - 10.499 TL
256 GB iPhone 12 mini - 11.499 TL

iPhone 12 Pro Max

128 GB iPhone 12 Pro Max - 16.999 TL
256 GB iPhone 12 Pro Max - 17.999 TL
512 GB iPhone 12 Pro Max - 19.999 TL

Apple'dan edinilen bilgiye göre ön siparişte olan cihazların yıl başından önce teslim edilmeye çalışılacağı görülüyor.

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