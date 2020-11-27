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Ekonomi iPhone 12 ön siparişi MediaMarkt'ta
Ekonomi

iPhone 12 ön siparişi MediaMarkt'ta

MediaMarkt, son model iPhone'lara erkenden sahip olmak isteyen teknolojiseverler için bu cihazları ön siparişe açmanın yanı sıra çeşitli avantajlar da sunuyor

Yeniakit Publisher
2020-11-27 11:31:21 -
iPhone 12 ön siparişi MediaMarkt'ta

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, Apple'ın son model telefonları iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'yu Türkiye'de ön siparişe açtı.

Şirket açıklamasına göre, hem MediaMarkt mağazalarında hem de mediamarkt.com.tr'de başlayan ön siparişlerde Apple iPhone 12 10 bin 999 TL'den, iPhone 12 Pro ise 14 bin 999 TL'den satışa çıkacak. Ön siparişte bulunan teknolojiseverler, en yeni iPhone'ları 4 Aralık tarihinden itibaren teslim alabilecek.

MediaMarkt, son model iPhone'lara erkenden sahip olmak isteyen teknolojiseverler için bu cihazları ön siparişe açmanın yanı sıra çeşitli avantajlar da sunuyor. Bu kapsamda, eski telefonunu MediaMarkt'a getirenler, Apple iPhone 12'ye 5 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olma imkanı bulacak.

Apple iPhone 12 için 5 bin 999 TL'den başlayan fiyat alternatifi; iPhone X 64 GB için geçerli olmakla birlikte 4 bin 300 TL'lik geri alım bedelinin üzerine bin TL eklenmesiyle gerçekleşiyor. Telefonlar için geri alım bedeli cihazların modeline göre değişiyor.

Apple iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modelleri şu fiyatlardan satışa sunuluyor:

"iPhone 12 64 GB: 10 bin 999 TL. iPhone 12 128 GB: 11 bin 499 TL. iPhone 12 256 GB: 12 bin 499 TL. iPhone 12 Pro 128 GB: 14 bin 999 TL.. iPhone 12 Pro 256 GB: 15 bin 999 TL. iPhone 12 Pro 512 GB: 17 bin 999 TL"

Apple iPhone 12 ve iPhone 12 Pro; ön siparişe ek olarak 4 Aralık'tan itibaren MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.tr'de satışa çıkacak.

Apple'ın iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'nun yanı sıra aynı lansmanda duyurduğu iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max modellerinin ise aralık ayı içerisinde MediaMarkt mağazalarında satışa sunulması bekleniyor.


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