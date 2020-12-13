iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max'in Türkiye'de satış tarihi netleşti

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz aylarda iPhone 12 serisinin tanıtımını gerçekleştirmişti. Ardından kısa bir süre sonra iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'yu Türkiye'de ön siparişe açmıştı. Ancak iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max'in Türkiye'de ne zaman satışa sunulacağı bilinmiyordu.

Şirket yeni bir duyuru yayınlayarak iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max'in de Türkiye'de ön sipariş ve satış tarihlerini açıkladı.

Duyuruda, iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max'in 18 Aralık'ta ön siparişe açılacağı, 23 Aralık'ta ise satışa sunulacağı bildirildi.



iPhone 12 mini Türkiye satış fiyatları

iPhone 12 Mini 64 GB - 9.999 TL

iPhone 12 Mini 128 GB - 10.499 TL

iPhone 12 Mini 256 GB - 11.499 TL

iPhone 12 Pro Max Türkiye satış fiyatları

iPhone 12 Pro Max 128 GB - 16.999 TL

iPhone 12 Pro Max 256 GB - 17.999 TL

iPhone 12 Pro Max 512 GB - 19.999 TL