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Teknoloji iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max'in Türkiye satış tarihi açıklandı
Teknoloji

iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max'in Türkiye satış tarihi açıklandı

Apple, iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max modellerinin ülkemizde satışa çıkacağı tarihleri duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 16:18:00 -
iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max'in Türkiye satış tarihi açıklandı

Apple, ekim ayında merakla beklenen iPhone 12 serisini tanıtmıştı. iPhone 12, Mini, Pro ve Pro Max olmak üzere 4 farklı iPhone modeli tanıtan şirket, geçtiğimiz haftalarda ise iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'yu ülkemizde satışa çıkarmıştı.

Koronavirüs nedeniyle bazı tedarik sorunları yaşayan ABD'li şirket, iPhone 12 mini ve Pro Max modellerini henüz ülkemizde satışa çıkarmış değil.

Satış tarihleri açıklandı

Apple tarafından paylaşılan bilgilere göre, iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max, 18 Aralık'ta ön siparişe açılacak ve 23 Aralık'ta Türkiye'de satışa çıkacak.

 

iPhone 12 ailesinin en pahalı ve en ucuz modellerinin Türkiye fiyatları ise şu şekilde açıklanmıştı:

iPhone 12 mini

64 GB – 9 bin 999 TL
128 GB – 10 bin 499 TL
256 GB – 11 bin 499 TL

iPhone 12 Pro Max

128 GB – 16 bin 999 TL
256 GB – 17 bin 999 TL
512 GB – 19 bin 999 TL

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