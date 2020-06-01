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İpekyolu’nda işletmeler denetlendi

Van’ın İpekyolu Belediyesi ekipleri, normalleşme süreci kapsamında yeniden faaliyetlerine başlayan restoran, kafeterya ve lokanta türü işletmeleri denetledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 17:13:26 -
İpekyolu’nda işletmeler denetlendi

Van’ın İpekyolu Belediyesi ekipleri, normalleşme süreci kapsamında yeniden faaliyetlerine başlayan restoran, kafeterya ve lokanta türü işletmeleri denetledi.


İpekyolu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne bağlı Gıda ve Hijyen Denetim Şefliği ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun almış olduğu karara istinaden 1 Haziran’da açılan restoran, kafeterya ve lokanta türü işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi. İlçede faaliyet gösteren restoran, kafe ve lokanta türü işletmelerin çalışanları; belirlenen kurallar dâhilinde hizmet verilmesi, kişisel hijyen kuralları, maske, eldiven, bone ve önlük gibi koruyucu ekipman kullanmaları, sosyal mesafeye dikkat edilmesi, gıda üretim hazırlama ve servis hijyeni konularında bilgilendirildi.


Belediye yetkilileri, vatandaşların sağlığı ve virüsün yayılımını engelleyerek daha sağlıklı ve hijyenik bir İpekyolu için denetimlere devam edileceklerini bildirdi.

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