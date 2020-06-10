İpekyolu’nda 500 kamyon hafriyat taşındı

Van’ın İpekyolu Belediyesi, 2 aylık sürede metruk yapılara ait 500 kamyon hafriyatı ilçe dışına taşıdı.

350 bini aşkın nüfusu ile bölgedeki pek çok ilden daha büyük nüfusa sahip olan İpekyolu ilçesinde temizlik ve hafriyat kaldırma çalışmaları devam ediyor. İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü kontrolünde, rutin bir şekilde devam eden temizlik çalışmalarının yanı sıra metruk yapıların yıkımı ve hafriyatlarının kaldırılması çalışmaları da sürüyor.

Temizlik alanında yaptıkları çalışmalarla ilçe halkının takdirini toplayan İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu’nda girilmedik sokak bırakmıyor. Amaçlarının çevre kirliliğini minimize ederek olumsuz çevre faktörlerinden çevreyi arındırmak olduğunu belirten ekipler; 15 Nisan 2020 tarihinden bugüne yaklaşık 2 aylık süre içerisinde 500 kamyon hafriyatı da şehir dışındaki hafriyat alanlarına taşıdı. Çalışmalarını evsel atıkların toplanmasıyla sınırlı tutmayan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 2 aylık bir sürede 50 metruk yapıyı da yıkarak bu yapıların çevrede oluşturduğu görüntü kirliliğini önlemiş oldu.

Daha temiz bir İpekyolu için çalışmalarının aralıksız bir şekilde süreceğini belirten yetkililer, vatandaşların da çevre temizliği konusunda kendilerine destek olmalarını istediler.