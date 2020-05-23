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İpekyolu Belediyesi, bayram öncesi seyyar ve kaldırım işgaline karşı denetimler arttı

Van merkez İpekyolu Belediyesi, bayram öncesi seyyar ve kaldırım işgaline karşı denetimler arttı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 11:55:29 -
İpekyolu Belediyesi, bayram öncesi seyyar ve kaldırım işgaline karşı denetimler arttı

Van merkez İpekyolu Belediyesi, bayram öncesi seyyar ve kaldırım işgaline karşı denetimler arttı.


İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, salgınla mücadele kapsamında bayram öncesi oluşabilecek seyyar satıcı ile esnafa yönelik yol ve kaldırım işgaline karşı denetimlerine aralıksız devam ediyor. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karara istinaden İpekyolu sınırlarımızda bulunan caddelerde daha önceki bayramlarda kurulan tablacı ve seyyar satıcılara yönelik denetimlerde bulunan ekipler, 24 saat esasına göre nöbet ve çalışma sistemi kurarak satışların önüne geçti. Zabıta müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi oluşan yoğunluğun önlenmesi amacıyla alınan karalara uyulmasını, halkın sağlığını tehlikeye atacak her türlü satış ve topluluğun önüne geçmek için denetimlerini attırdı. Yapılan denetimlerde kaldırım işgali yaparak satış yapan seyyar satıcı ve esnafa uyarılarda bulunuldu. Uyarıları dikkate almayan satıcılara cezai işlem uygulandı.


“İpekyolu Belediyesi olarak denetim ve kontrollerimize aralıksız devam ederek değerli İpekyolu halkının güvenliği ve sağlığı için çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek” denildi.

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