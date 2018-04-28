Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İP yöneticisi Meral Akşener’e isyan edip istifa etti

İP yöneticisi Hasan Sümer parti üyeliğinden zehir zemberek bir açıklamayla istifa etti.

28 Nisan 2018 Cumartesi 15:35
İP yöneticisi Meral Akşener’e isyan edip istifa etti

Sümer açıklamasında FETÖ’cü teröristlerce 15 Temmuz’da şehit edilen vatandaşları görmezden gelen bir zihniyetle aynı yolda yürümeyeceğini belirtti. İyi Parti kurucusu ve Genel Başkanı Akşener'e isyan ederek zehir zemberek açıklamalarda bulunan İYİ Parti Bağcılar İlçe Başkanı Yardımcısı Hasan Sümer partisinden istifa etti.
 
"ONAYLAMADIĞIM GİRİŞİMLERİN…"
 
Sümer istifa açıklamasında şu satırlara yer verdi:
 
"Kamuoyuna; Milliyetçi duygularım ve vatan sevgim ile dahil olduğum İyi Parti Çatısı altından son günlerde onaylamadığım girişimlerin, bende yaşattığı huzursuzluk ve milliyetçi fikirlerime ters olması nedeniyle ayrılmaya karar verdim.
 
"ŞEHİDİMİZİ GÖRMEZDEN GELEN BİR ZİHNİYET"
 
Vatan ve millet sevgimiz ile çıktığımız yolda yanımıza katılanların masumiyetimize zarar verdiğine inanmaktayım.15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'cü teröristlere göğsünü siper ederek, tankların altına yatarak hiç düşünmeden şehadet şerbeti içenleri hiçe sayan, adeta 249 şehidimizi görmezden gelen bir zihniyetle aynı yolda yürümem mümkün değildir. Sahip olduğum prensipler, "zafere giden her yol mübahtır'' inancıyla kesinlikle bağdaşmamaktadır. Tüm bu nedenlerle İyi partideki görevimden ayrılma zarureti doğmuştur. Arz ederim. Saygılarımla."
 

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 15:35
  1. akşener
  2. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye korkusu Yunanistan'a bunu yaptırdı!
    1. Türkiye korkusu Yunanistan'a bunu..
    2. 'Galatasaray da 100. yılında şampiyon..
    3. Piknik dönüşü kaza: 25 yaralı
    4. Rize'de öğrencilerin piknik dönüşü..
    5. MEB'den öğretmen adaylarına müjde!
    6. Kıbrıs gazisi kamyon altında kaldı
    7. İstanbul'a büyük müjde! Sona gelindi
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur..
    9. Eurasia Airshow kapılarını halka açtı
    10. Fenerbahçe'den kötü haber
    11. Beşiktaş'ın zararını Cenk Tosun..
    12. Gazze şehitlerini uğurladı
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan Konuşuyor- Canlı
    14. Saçkıran neden olur? Kimlerde daha sık..
    15. Kayseri'de "Avrupa" üzüntüsü yaşanıyor
    16. O şehirde sokağa çıkma yasağı..
    17. İsot sevgisi pişmaniye ile buluştu
    18. HDP'den Gül'e çağrı! "Çık aday ol"
    19. Çileğin çürümesini engellemek için bu..
    20. Lokantada yemek yiyordu! Masasına öyle..
    Beşiktaş'lı genel kurul üyesinden siyasi provokasyon! Erdoğan'ı hedef gösterdi
    Beşiktaş'lı genel kurul üyesinden siyasi provokasyon! Erdoğan'ı hedef gösterdi
    Köylüler gözlerine inanamadı! Adeta fışkırdı
    Köylüler gözlerine inanamadı! Adeta fışkırdı
    Abdullah Gül: Adaylığım söz konusu değildir
    Abdullah Gül: Adaylığım söz konusu değildir
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...
    Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Bülent Arınç beni ters köşeye yatırdı' dedi ve açıkladı Ona söylediğim sözleri geri alıyorum
    'Bülent Arınç beni ters köşeye yatırdı' dedi ve açıkladı Ona söylediğim sözleri geri alıyorum
    Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül iddiası!
    Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül iddiası!