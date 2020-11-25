“İP” tel tel dağılıyor! ‘Türk’lük dışlanıyor’ diyerek istifa ettiler

Kurucu İl Teşkilat Başkanı ve Önceki Dönem İl Başkan Yardımcısı İsmail Tanrıöven, İl Başkan Yardımcısı ve Kurucu İl Başkan Yardımcısı Serap Altuntaş, Önceki Dönem İl Başkan Yardımcısı Menekşe Çelebi, Önceki Dönem İl Yönetim Kurulu Üyesi Rekin Çalı ve Önceki Dönem İl Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Dağ, “Türk milliyetçileri ve Türk milliyetçiliği dışlanır hale gelmiştir” diyerek İYİ Parti’den istifa ettiklerini duyurdu. Gaziantep’te de İYİ Parti il yönetiminde görevli ve eski dönemde görev yapmış 10 kişi de “Türk milliyetçiliğini temsil eden herkes partiden uzaklaştırılmış, yerlerine ise FETÖ ve örgüt iltisaklı kişiler getirilmiş” diyerek partiden istifa etti.