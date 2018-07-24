İp perde temizliği nasıl yapılmalıdır?

İp perdelerin doğrudan çamaşır makinesine atılmaması gerekir. Çamaşır makinesi perdenize ciddi zararlar verir ve perdenizin kopmasına yol açabilir.

Bu yüzden ilk olarak perdenizi alt ve üst kısımlarından boyası akmayacak bir ip ile iyice bağlayın.



Bağladığınız perdeyi satın alırken yanında verilen yıkama filesinin içerisine koyun. Eğer fileniz yoksa herhangi başka bir fileye ya da yıkama poşetine koyun, bu malzemeler de elinizde yoksa bir yastık kılıfına koyup iyice bağlayın

İçine perde koyduğunuz torbayı çamaşır makinenize yerleştirin, renkleri benzese de ya da aynı bile olsa perdeniz ile beraber başka hiçbir şey makineye koymayın çünkü perdenizin iyi yıkanmasına engel olabilir.

Bu yıkama işleminde makinenize normalden daha fazla deterjan eklemenizi ve varsa çamaşır makinenizi perde yıkama programına ayarlamanızı tavsiye ederiz.

Makinenizde bunun gibi tanımlı bir program yok ise maksimum 30 derece sıcaklıkta ve çok az sıkma yapacak kadar ya da hiç sıkma yapmayacak şekilde ayarlayın.

Perdenizin yıkama işlemi bittikten sonra hiç bekletmeden makinenizden çıkarın ve kuruması için düzgün bir şekilde asın.

NOT: İp perdenizin tozunu almak istiyorsanız bu işlemde elektrikli süpürge kullanmayın bu süpürgeler perdelerinizin kopmasına ya da deforme olmasına yol açabilir.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.