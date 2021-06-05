İP Genel Başkanı Meral Akşener'den adaylık açıklaması

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk Tv canlı yayınında konuştu. 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusuna cevap veren İP'li Akşener, "Seçime ortak ve tek adayla girmemizin doğru olduğunu düşünüyorum." dedi.

'Şahsi bir tutumum olmayacak'

AK Parti iktidarını hedef alan Akşener, "Bu ülkede herkes o şerefli makama oturmayı herkes ister. Bu başka birşey. Ama ben 24 Haziran'daki deneyimime dayanarak bu ülkenin önünü kapatacak, bu iktidarın kapattığı nefesimizi açmanın önüne geçecek şahsi bir tutumum olmayacak." dedi.

15 milletvekili güzellemesi!

İP Genel Başkanı sözlerine emanet vekil aldığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu güzelleyerek devam ederken, tek adayla seçime girmenin daha avantajlı olacağını söyledi:

"Sayın Kılıçdaroğlu ile ben veya diğer arkadaşlar, bu konuda herhangi bir konuşma yapmadık. Benim ortak bir adayla seçime gitmenin faydalı olduğuna inanıyorum. Millet Adayı'nın üç farklı adayıyla seçime girmenin bir hata olduğunu gördüm. Bunu kendimi de devreye koyarak söylüyorum. Şudur, budur değil de kiminle alacaksak onun adaylığı ile seçime girmeliyiz. Biz günü geldiğinde o masaya oturacağız. Gelecek teklifler farklı farklı değerlendirilecek. Masaya ön şartlarla oturulmaması gerektiğini düşünüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu da bu konuda son derece akılcı bir kişi. İyi niyetli davrandığını da 15 milletvekili istemeye gittiğimde gördüm."