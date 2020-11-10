İp atlayan genç kız hayatını kaybetti
Samsun'da evinin önünde ip atlarken düşen genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sinem Gürgün'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Genç kızın yakınları isi gözyaşlarına boğuldu.
Samsun'un Terme ilçesinin Taşpınar Mahallesi'nde dün akşam insanı şoke eden bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Sinem Gürgün evinin önünde ip atlarken düştü.
Müdahalelere rağmen kurtarılamadı
İHA'da yer alan habere göre yaralanan genç kız Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gürgün, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.