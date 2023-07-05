Apple, geçtiğimiz ay düzenlediği WWDC 2023 etkinliğinde iOS 17 işletim sistemini tanıttı. Yeni özellikler ile dikkat çeken bu yazılım için testler sürüyor. Bu kapsamda, kısa süre önce iPhone kullanan geliştiriciler için iOS 17 Beta 3 yayımlandı. İşte yenilikler…

iOS 17 Beta 3 ile yapılan değişikliklere baktığımızda, Son Silinenler albümünde bir güncelleme olduğunu görüyoruz. Öyle ki artık Sil ve Kurtar butonları, sağ alt köşede yer alan üç nokta simgeli Seçenekler menüsüne taşındı.

Son Silinenler albümündeyken herhangi bir resim seçmediyseniz, Seçenekler kısmında Tümünü Silme veya Tümünü Geri Kurtarma butonları yer alıyor. Herhangi bir fotoğraf seçerseniz ise bu seçenekler Belirli Resimleri Kurtarma veya Silme olarak değişiyor.

Öte yandan iOS 17 Beta 3 ile birlikte Sağlık uygulamasındaki Zihinsel Sağlık bölümünde arayüz iyileştirmeleri yapıldı. Artık daha kullanıcı dostu bir tasarıma ve renk düzenene sahip. Bununla birlikte, duygularınıza göre farklı renkler ve buton tasarımları gösteriliyor. Öte yandan Zihinsel Sağlık için bir yenilik daha var. Bu da duygularınızı düzenli olarak kaydedebilmek için bir hatırlatıcı açma özelliği.

Artık Apple Music uygulamasında çalan parçanın yanında bulunan üç noktalı butona tıklayarak şarkının yapımcısını, söz yazarlarını ve bestecileri gibi katkısı olan kişileri görebilirsiniz. Ayrıca bu bölümde mevcut ses kalitesi hakkında bilgi de yer alıyor.

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Bunun yanı sıra Ev uygulamasına yeni bir başlangıç ekranı özelliği eklendi. Bu ekranda yeni güncellemeler, birden fazla rengi destekleyen lambalar için hızlı erişim seçenekleri bulunuyor. iOS 17’nin Beta 3 sürümü şu anda sınırlı sayıda geliştirici ile test ediliyor. Bütün geliştiricilere ne zaman sunulacağı ise bilinmiyor. Apple’ın temmuz ayında halka açık beta sürümü getireceği sözünü de düşünüldüğünde, yakın zamanda yayımlanması bekleniyor.