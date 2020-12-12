  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji iOS 14.3 güncellemesinin detayları belli oldu
Teknoloji

iOS 14.3 güncellemesinin detayları belli oldu

Apple'ın önümüzdeki hafta kullanıcıların beğenisine sunacağı yeni iOS 14.3 güncellemesinin detayları belli oldu. İşte iOS 14.3 güncellemesi ile gelecek yenilikler...

Yeniakit Publisher
2020-12-12 03:37:00 -
iOS 14.3 güncellemesinin detayları belli oldu

Apple, iOS 14 sürümüne yenilikler eklemeye devam ediyor. Bir süredir test edilen iOS 14.3 güncellemesinin kararlı sürümü için geri sayım başladı. 14 Aralık itibarıyla yayınlanması beklenen yeni güncellemenin bazı detayları da belli oldu.

Apple tarafından yapılan açıklamalara göre iOS 14.3 güncellemesi, sistemde yaşanan neredeyse tüm sorunları çözecek. Ayrıca batarya sorunu da bu güncelleme ile tarih olacak.

İşte iOS 14.3 güncellemesi ile gelen yenilikler

iOS 14.3 güncellemesi ile birlikte Apple Fitness+, Fotoğraflar, Sağlık, Hava ve Safari uygulamaları yenilendi.

Ayrıca MMS mesajları alamama, Fotoğraflar uygulamasından paylaşıldığında bazı videoları doğru görememe, uygulama klasörlerinin açılmaması, Bluetooth'un Ayarlar'da kullanılmaması ve MagSafe Duo Şarj Cihazı sorunu gibi birçok hata düzeltildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran'dan skandal Türkiye kararı
Dünya

İran'dan skandal Türkiye kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'ın Zafer Günü'nde Aras türküsünü okuması İran'ı rahatsız etti. İran, Türkiye'nin Tahran büy..
Türkiye gelişmesi sonrası ayağa kalktılar! İtalyanlar çılgına döndü
Dünya

Türkiye gelişmesi sonrası ayağa kalktılar! İtalyanlar çılgına döndü

Libya'da darbeci Hafter güçlerinin alıkoyduğu Türk gemisinin serbest bırakılmasının ardından İtalya'daki balıkçı aileler ayağa kalktı...
Pelin Buzluk'un 2012 yılında Hasan Ali Topbaş güzellemesi yaptığı ortaya çıktı
Gündem

Pelin Buzluk'un 2012 yılında Hasan Ali Topbaş güzellemesi yaptığı ortaya çıktı

2011 yılında Hasan Ali Toptaş tarafından tacize uğradığını iddia eden yazar Pelin Buzluk'un, 2012 yılında yazdığı bir kitapta yazar Toptaş'ı..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay