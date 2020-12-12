iOS 14.3 güncellemesinin detayları belli oldu

Apple, iOS 14 sürümüne yenilikler eklemeye devam ediyor. Bir süredir test edilen iOS 14.3 güncellemesinin kararlı sürümü için geri sayım başladı. 14 Aralık itibarıyla yayınlanması beklenen yeni güncellemenin bazı detayları da belli oldu.

Apple tarafından yapılan açıklamalara göre iOS 14.3 güncellemesi, sistemde yaşanan neredeyse tüm sorunları çözecek. Ayrıca batarya sorunu da bu güncelleme ile tarih olacak.

İşte iOS 14.3 güncellemesi ile gelen yenilikler

iOS 14.3 güncellemesi ile birlikte Apple Fitness+, Fotoğraflar, Sağlık, Hava ve Safari uygulamaları yenilendi.

Ayrıca MMS mesajları alamama, Fotoğraflar uygulamasından paylaşıldığında bazı videoları doğru görememe, uygulama klasörlerinin açılmaması, Bluetooth'un Ayarlar'da kullanılmaması ve MagSafe Duo Şarj Cihazı sorunu gibi birçok hata düzeltildi.