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Teknoloji iOS 14 kullanım oranları şaşırttı
Teknoloji

iOS 14 kullanım oranları şaşırttı

Apple, iOS 14 kullanım oranlarını açıkladı. Açıklamalara göre iOS 14, kısa sürede nerdeyse tüm modellerde kuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 01:40:00 -
iOS 14 kullanım oranları şaşırttı

Teknoloji devi Apple, Eylül ayında kullanıcılara sunduğu iOS 14 sürümünün kullanım oranlarını açıkladı. Şirketin yayınladığı veriler, iOS 14'ün son 4 yılda piyasaya sürülen iPhone'ların yüzde 81'ine yüklendiğini gösteriyor.

Apple'ın iOS ve iPadOS kullanım verileri verileri, App Store'a erişen cihazlara dayanıyor.

Son 4 yılda kullanıma sunulan cihazların yüzde 17'si iOS 13 çalıştırırken, yüzde 2'si daha eski bir iOS derlemesini çalıştırıyor.

Son 4 yılda tanıtılan tüm iPad cihazların ise yüzde 75'i iPadOS 14 çalıştırırken, yüzde 22'si iPadOS 13 ve yüzde 3'ü daha eski bir sürümü çalıştırıyor.

Şirket, yeni verilerin 15 Aralık tarihine ait olduğunu belirtiyor.

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