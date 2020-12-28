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Teknoloji İOS 12’nin bilinmeyen ve şaşırtan özellikleri
Teknoloji

İOS 12’nin bilinmeyen ve şaşırtan özellikleri

Dünya’nın en büyük markalarından olan Apple, son güncelleme ile kullanıcılarına İOS 12 sürümünü sundu. İOS 12'yi çoğu kullananların bilmediği özelliklerini derledik. İşte İOS 12'nin pek çok kullanıcı tarafından bilinmeyen ve şaşırtan özellikleri…

Yeniakit Publisher
2020-12-28 13:57:00 -
İOS 12’nin bilinmeyen ve şaşırtan özellikleri

Son güncelleme ile Apple kullanıcılarına İOS 12 sürümü sunuldu. Bu sürümü kullanan pek çok kimsenin bilmediği şaşırtıcı özellikleri bu yazımızda derledik. İşte onlar:

Gelen Çağrılara HomePod veya Apple Watch'tan cevap verebilirsiniz

Grup video sohbeti işlevine kavuşan FaceTime bu özelliğine özellik kattı. Artık görüşmelerinize istediğiniz her yerden katılabilirsiniz. Hatta telefonunuzun yanınızda olmasına gerek yok. Yeni gelen güncelleme ile HomePod veya Aplle Watch üzerinden bu aramalara kolayca cevap verebilirsiniz.

Photos'ta birçok kelime ile arama izni geldi

Apple, Photos'ta herhangi bir resim ararken en fazla bir kelime ile arama yapmanıza izin vermekteydi. İOS 12 ile gelen güncellemeyle birlikte birçok kelime ile arama gerçekleştirebilirsiniz.

Animoji Mesajları'nın süresi uzatıldı

Animoji tutkunlarının en çok şikayet ettikleri şeylerden birisi ise 10 saniye kadar sürmesiydi, fakat İOS 12 ile gelen yeni güncelleme ile bu süre 30 saniyeye çıkarıldı.

Portre modunda yapılan iyileştirme

İphone X'den de tanıdığımız portre modunun sorunları oldukça fazlaydı. İOS 12 bu soruna bir çözüm üretti. Apple, sensör algılama tekniğini daha da geliştirerek efektin hızlı tanımlanmasını sağladı.

Siri, motor sporları hakkında bilgi sahibi olacak

Motor tutkunlarına adeta bir müjde geldi. Siri, Apple'ın İOS 12 güncellemesi ile birlikte motor sporları bilgisine de sahip olacak.

İstediğiniz şarkıyı sözü ile arayabileceksiniz

İOS 12'nin güncellenmesi birlikte telefonunuzda bulunan müzik uygulamalarından aramak istediğiniz şarkının sözlerini yazarak parçaya rahatlıkla ulaşabileceksiniz.

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