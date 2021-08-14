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Ekonomi İOK öğretim görevlisi alıyor
Ekonomi

İOK öğretim görevlisi alıyor

İstanbul Okan Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 13:42:00 -
İOK öğretim görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular 27.08.2021 tarihine kadar İstanbul Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü 34959 Akfırat - Tuzla / İSTANBUL adresine şahsen ya da posta yolu ile yapılacak. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları, Üniversitenin web sitesinde duyurulacak.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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