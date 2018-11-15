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Inzaghi gözden çıkardı! Galatasaray kancayı taktı

Bologna'da Teknik Direktör Filippo Inzaghi'nin gözden çıkardığı Mattia Destro için Galatasaray devreye girdi.

15 Kasım 2018 Perşembe 19:13
Inzaghi gözden çıkardı! Galatasaray kancayı taktı

Ara transfer döneminde kadrosuna mutlaka golcü takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Daha önce Modeste ve Niasse gibi isimlerle ilgilenen sarı-kırmızılı ekip, bu kez rotasını İtalya'ya çevirdi.

Inzaghi gözden çıkardı

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Galatasaray, Bologna'da fazla forma şansı bulamayan Mattia Destro ile ilgileniyor. Kadrosunda birçok golcüye sahip olan Bologna'da Teknik Direktör Filippo Inzaghi'nin gözden çıkardığı oyuncu ise İtalya'dan gitmeye şimdilik sıcak bakmıyor.

Milan ve Roma'da oynadı

Daha önce Milan ve Roma gibi devlerde de forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Bologna'da ikisi ilk 11'de olmak üzere toplam 6 maçta süre aldı ve skora katkı sağlayamadı.

(Goal)

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 19:13
  1. Galatasaray
  2. İtalya
  3. Milan
  4. Bologna
  5. Filippo Inzaghi
  6. Inzaghi
  7. Mattia Destro
  8. Destro

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