İntranazal nedir? intranazal aşı ne demek?

Türk bilim insanları tek doz halinde burundan sprey şeklinde uygulanabilen intranazal aşı üzerinde çalışıyor. Aşıda çok yakında insan deneylerine, yani Faz-1 aşamasına geçilmesi hedefleniyor.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, İntranazal korona aşısına ilişkin “Canlı olan; ama içindeki koronavirüs canlı olamayan vektör aşılar var. Adenovirüs canlı ve sadece koronavirüsün dikenli yapısının geni var. Yakın bir sürede bulaşı engelleyebilecek tek aşı adayı 'İntranazal Covid' aşısı gibi görünüyor. “ dedi. Prof. Dr. Ceyhan, İntranazal Covid aşısının avantajlarına ilişkin şunları söyledi: "Oda sıcaklığında taşınabiliyor ve saklanabiliyor. Burundan verildiği için virüsün direkt vücuda girmesini engelleyebiliyor. Diğer aşıların, kan hücreleri ile karşı karşıya gelene kadar hiçbir etkisi yok. Dolayısıyla aşılı kişilerin virüsü alıp başkalarına bulaştırmasını da engelliyor. Bu şu ana kadar üretilen aşılar ile başarılmış bir şey değil. Uygulaması çok kolay, araya enjektör girmiyor. Burun spreyleri ile kişi kendisi bile uygulayabiliyor. Aşı kararsızlığını azaltıyor; birçok insan enjeksiyon korkusu nedeniyle aşı olmak istemez, bunu ortadan kaldırıyor. Eğer yeteri miktarda üretilirse kısa sürede çok fazla kişinin aşılanma şansı var. Çok rahatlıkla bir sağlık kurumuna gidip oradakilerin tamamını elinizdeki bir sprey ile aşılarsınız. Tek doz ile aşılanıyor, iki doz kullanılmıyor. İntranazal Covid aşısı 7-8 aydan önce mümkün değil."

İntranazal nedir?

İntranazal kelime olarak; burun içi, burun içinde, (en)Intranasal. anlamlarına gelmektedir. İntranazal burnundan tedavi yöntemidir. İlaçlar, IN yoldan kullanılmaktadır.