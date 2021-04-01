‘İntikam alacağız’ diyerek duyurdular! Pakistan'a savaş açtılar
Hindistan ile sınır hattında kriz yaşayan Pakistan'da bir sıkıntı daha çıkmak üzere. Ülkede sınır hatlarında yer alan Pakistan Talibanı, ülke ordusuna savaş açtığını duyurdu.
Pakistan Talibanı (TTP), ordu güçlerinin sivillere yönelik saldırılar düzenlediğini ve bu saldırıların intikamının alınacağını öne süren bir açıklamada bulundu.
TTP'nin medya yapılanması olan "Umar Media" tarafından yayınlanan 6 dakikalık ses kaydında, TTP lideri Müftü Nur Veli Mesud'un (Ebu Mansur Asım) konuşması yer aldı.
Mesud, Pakistan'ın kuzeydoğusundaki Hayber-Pahtunhva'da yer alan Bannu bölgesine bağlı Cani Hel'de geçtiğimiz gün Pakistan güvenlik güçlerince öldürüldükleri öne sürülen sivillere değindi.
Sivillerin "Pakistan ordu güçlerince" öldürüldüğünü ifade eden Mesud, öldürülenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Müftü Nur Veli Mesud, dünyada insan hakları sürekli gündem edilirken, dünyanın Pakistan'ın işlediği suçlara göz yumduğunu iddia etti.
Kaynak: Mepa News