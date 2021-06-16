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Aktüel

İntiharına engel olmak isteyen esnafı öldürdü

Gaziantep'te, intihar etmek isteyen M.Y., kendisini ikna etmek isteyen Oktay Danabaş'ı pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 20:22:00 -
İntiharına engel olmak isteyen esnafı öldürdü

Gaziantep'te, intihar etmek isteyen M.Y., kendisini ikna etmek isteyen Oktay Danabaş'ı (39) pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Akkent Mahallesi'nde bir marketin önünde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olan M.Y., otomobilinin içerisinde pompalı tüfekli intihar etmek istedi.

Durumu gören market işletmecisi Oktay Danabaş, M.Y. ile konuşmaya başladı. Konuşma sırasında M.Y., yanındaki tüfekle, kendisini ikna etmeye çalışan Danabaş'a ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Oktay Danabaş kanlar içinde yere yığıldı.

Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Danabaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayı görenlerin linç etmeye kalkıştığı M.Y., polis ekipleri tarafından öfkeli kalabalığın arasından çıkarıldı ve gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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