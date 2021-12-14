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Gündem İntihara yol açan reyting canavarına ‘dur’ denilsin
Gündem

İntihara yol açan reyting canavarına ‘dur’ denilsin

Türk örf ve adetlerine uymayan ve izleyenlerin bütün psikolojisini bozan programlarda skandallarının ardı arkası kesilmiyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 10:43:00 -
İntihara yol açan reyting canavarına ‘dur’ denilsin

Resul Ekrem Şahan  Ankara

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılarak günlerdir haber alamadığı eşi için yardım isteyen Serkan Kıyak, aldatıldığını öğrendikten sonra canına kıydı. İslami aile hayatının temelini sarsan programların gün geçtikçe artması ve reyting uğruna insanlık onurunu ayaklar altına almasından dolayı RTÜK’ün harekete geçmesi isteniyor.

Yaptırım artırılmalı

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, şunları dile getirdi: “TV kanalları reyting uğruna bu çarpık ilişkileri yayınlamaktan vaz geçmelidirler. RTÜK bu TV kanallarına gerekli uyarıyı ve yaptırımları yapmalıdır. Ailenin önemini azaltıcı, kadın erkek arasındaki meşru ilişkileri zedeleyici, hepsinden önemlisi de gençlerimizin zihinlerini bulandırıcı yayınlara asla müsaade edilmemelidir” diye konuştu.

Televizyon eğitmeli

Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz da, şunları ifade etti: “Bazı TV kanalları, yayınlamış oldukları programlarıyla eğitici olmaktan daha ziyade, seyredenlerin ruhsal yapılarını iyice bozar oldu. Aziz milletimizin kadim geleceğinde olmayan bu tür ahlak dışı hadiselerin bir an önce bitmesi için ilgili ve yetkili her sorumluluk sahiplerini görevlerini yapmaya davet ediyoruz.”

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