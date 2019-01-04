0553 313 94 23

İntihara kalkışan gencin isteği, polisleri çaresiz bıraktı

Antalya'da intihara kalkışan 24 yaşındaki Halil T., olay yerine gelen polis ekiplerine; "Sevgilim Kırgizistan'da. Ben sadece sevdiğimi istiyorum" dedi.

04 Ocak 2019 Cuma 18:17
İntihara kalkışan gencin isteği, polisleri çaresiz bıraktı

Antalya'da Kırgızistan uyruklu sevgilisine kavuşamadığı gerekçesiyle İl Jandarma Komutanlığı yakındaki üst geçitte silahla intihar girişiminde bulan genci özel hareket timleri ikna etti. Gözaltına alınan genç, "Sevdiğimi istiyorum başka hiçbir şey istemiyorum" dedi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi

Olay saat 11.00 sırasında Dumlupınar Bulvarı İl Jandarma Komutanlığı yakındaki yaya üst geçidinde meydana geldi. İddiaya göre sevgilisinden ayrı düştüğü için bunalıma giren 24 yaşındaki Halil T., kuru sıkı tabanca ile üst geçide çıktı. Burada üst geçidin korkuluklarından yola doğru atlama girişiminde bulunan genci görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Özel hareket timleri geldi

Halil T.'nin uyarılara rağmen havaya ateş etmesi üzerine bölgeye özel harekat timleri de geldi. Dumlupınar Bulvarı'nın iki şeridi ise polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Kalkanla üst geçide çıkarak Halil T'nin yanına yaklaşan özel hareket timleri genci ikna etmeye çalıştı. Halil T. elindeki tabancayı bir süre sonra yola fırlattı. Vatandaşlar da olayı meraklı gözlerle izledi. Polis ekiplerinin yardımcı olmalarını söylemeleri üzerine Halil T. kimliğini uzatıp yarım saatlik eylemine son verdi.

"Ben sadece sevdiğimi istiyorum"

Gözaltına alınıp polis merkezine götürülen Halil T, "Sevdiğimi istiyorum kardeşim başka bir şey istemiyorum. Sadece beni sevdiğimin yanına götürün. Kimsenin namusuna bakmadık bir şey yapmadık. Sadece sevdiğimi istiyorum. Sevgilim Kırgizistan'da. Ben sadece sevdiğimi istiyorum. Sevdiğime şunu söylüyorum, 'Onu çok seviyorum.' Yanıma gelsin başka bir şey istemiyorum" dedi.

Olayın sona ermesinin ardından bulvar yeniden araç trafiğine açıldı.

İşte olay yerinden kareler;

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 18:17
  1. Antalya
  2. Kırgızistan
  3. Dumlupınar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME 4 - Iğdır'da terör saldırısı
    1. GÜNCELLEME 4 - Iğdır'da terör..
    2. Abant ve Gölcük, beyaz örtüsüyle..
    3. İsrail askerleri Gazze sınırında 6..
    4. Gaziantep ihracat rekoru kırdı
    5. Piyasalarda gün sonu
    6. Türkiye-Pakistan ortak açıklamasında,..
    7. AK Parti ilçe belediye başkan adayları..
    8. Erdoğan-Han ortak basın toplantısı
    9. Romalıların çıban otu
    10. Türkiye-Pakistan ortak açıklamasında,..
    11. Esrarlı kek ve tereyağı yapmışlar
    12. Teröristlerden ABD'nin açıklamalarına..
    13. Şeniz Doğan kimdir nerelidir?
    14. Türkiye-Pakistan ortak açıklamasında,..
    15. Kayseri'de DEAŞ operasyonu
    16. Medipol Başakşehir'den Muhammet..
    17. Borsa günü yükselişle tamamladı
    18. Lübnan'da hükümetin kurulması..
    19. İntihara kalkışan gencin isteği,..
    20. AK Parti Körfez belediye başkan adayı..
    Ayyaş Deniz Çakır AVM'de başörtülülere saldırdı! "Burası Arabistan mı?"
    Ayyaş Deniz Çakır AVM'de başörtülülere saldırdı! "Burası Arabistan mı?"
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
    Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
    İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir
    İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir
    Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'
    Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'

    Günün Karikatürü

    4 Ocak 2019
    Kadın hepsine küfretmiş, "Ya Rabbi şükür" diyorlar!
    Kadın hepsine küfretmiş, "Ya Rabbi şükür" diyorlar!
    Yine o alçak! Görüntüler ortaya çıktı
    Yine o alçak! Görüntüler ortaya çıktı