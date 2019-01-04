İntihara kalkışan gencin isteği, polisleri çaresiz bıraktı

Antalya'da Kırgızistan uyruklu sevgilisine kavuşamadığı gerekçesiyle İl Jandarma Komutanlığı yakındaki üst geçitte silahla intihar girişiminde bulan genci özel hareket timleri ikna etti. Gözaltına alınan genç, "Sevdiğimi istiyorum başka hiçbir şey istemiyorum" dedi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi

Olay saat 11.00 sırasında Dumlupınar Bulvarı İl Jandarma Komutanlığı yakındaki yaya üst geçidinde meydana geldi. İddiaya göre sevgilisinden ayrı düştüğü için bunalıma giren 24 yaşındaki Halil T., kuru sıkı tabanca ile üst geçide çıktı. Burada üst geçidin korkuluklarından yola doğru atlama girişiminde bulunan genci görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Özel hareket timleri geldi

Halil T.'nin uyarılara rağmen havaya ateş etmesi üzerine bölgeye özel harekat timleri de geldi. Dumlupınar Bulvarı'nın iki şeridi ise polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Kalkanla üst geçide çıkarak Halil T'nin yanına yaklaşan özel hareket timleri genci ikna etmeye çalıştı. Halil T. elindeki tabancayı bir süre sonra yola fırlattı. Vatandaşlar da olayı meraklı gözlerle izledi. Polis ekiplerinin yardımcı olmalarını söylemeleri üzerine Halil T. kimliğini uzatıp yarım saatlik eylemine son verdi.

"Ben sadece sevdiğimi istiyorum"

Gözaltına alınıp polis merkezine götürülen Halil T, "Sevdiğimi istiyorum kardeşim başka bir şey istemiyorum. Sadece beni sevdiğimin yanına götürün. Kimsenin namusuna bakmadık bir şey yapmadık. Sadece sevdiğimi istiyorum. Sevgilim Kırgizistan'da. Ben sadece sevdiğimi istiyorum. Sevdiğime şunu söylüyorum, 'Onu çok seviyorum.' Yanıma gelsin başka bir şey istemiyorum" dedi.

Olayın sona ermesinin ardından bulvar yeniden araç trafiğine açıldı.

İşte olay yerinden kareler;