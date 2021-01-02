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Gündem İntihar mı, cinayet mi? Yabancı uyruklu genç kadın 10'uncu kattan düştü
Gündem

İntihar mı, cinayet mi? Yabancı uyruklu genç kadın 10'uncu kattan düştü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Özbekistan uyruklu genç kadın, 10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 22:35:00 -
İntihar mı, cinayet mi? Yabancı uyruklu genç kadın 10'uncu kattan düştü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, saat 14.00 sıralarında Mavişehir Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olan 28 yaşındaki Özbekistan uyruklu Mubınabonu B, site içerisinde bulunan bir bloğun 10'uncu katından kendisini boşluğa bıraktı.

Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, genç kız Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Mubınabonu B, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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