THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

İntihar için çıktığı ağacın dalı kırıldı!

Sultanahmet Camisi'nin avlusunda ağaca çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. İkna çabaları sırasında bastığı dalın kırılmasıyla açılan brandanın üzerine düşen kişi hastaneye kaldırıldı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 23:39
İntihar için çıktığı ağacın dalı kırıldı!

Olay saat 13.30 sıralarında Sultanahmet Camii avlusunda meydana geldi. iddialara göre B kapısı yanında bulunan bir ağaca çıkan Coşkun K., intihar girişiminde bulunmak istedi. Bunu görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri intihar etmek isteyen vatandaşı ikna etmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri ağacın altına branda açarak önlem aldı. İkna çabaları sırasında Coşkun K., bastığı dalın kırılmasıyla açılan brandanın üzerine düştü. Hafif yaralanan Coşkun K., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 23:39
  1. sultanahmet
  2. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan: BM'nin merkezi İstanbul olması için adımlar attık
    1. Erdoğan: BM'nin merkezi İstanbul..
    2. İsrail güçleri Gazze sınırında 8..
    3. Theresa May, Kral Selman ile görüştü
    4. Putin'den Avrupa'ya tehdit gibi..
    5. Galatasaray, Schalke ile berabere kaldı
    6. Şenol Güneş 3 ismi açıkladı! 'Genk..
    7. Macron, Kral Selman ile görüştü
    8. İntihar için çıktığı ağacın dalı..
    9. Diriliş Ertuğrul Venezuela'da
    10. ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda..
    11. ABD'nin İsrail Büyükelçisi David..
    12. Demirören Medya Grubu'nda 2 üst düzey..
    13. Hürriyet'ten ayrılan isim Cumhuriyet'e..
    14. Mogherini'den Kaşıkçı cinayeti..
    15. Tırın çarptığı iş adamı hayatını..
    16. Vatandaşlar akın etti! Devletin..
    17. Stres sedef hastalığını tetikliyor
    18. Pekmezli diyet puding tarifi
    19. Ahıska Türkleri anavatanlarında..
    20. Sukulent bitkisi nedir? Nasıl çoğalır?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman

    Günün Karikatürü

    25 Ekim 2018
    MHP'den Melih Gökçek bombası!
    MHP'den Melih Gökçek bombası!
    Erdoğan'dan Danıştay'a 'ant' tepkisi! 'Şimdi mi aklınıza geldi?'
    Erdoğan'dan Danıştay'a 'ant' tepkisi! 'Şimdi mi aklınıza geldi?'