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İntihar etti, pişman olunca 112'yi aradı

Düzce'de, ilaç içerek intihar etmek isteyen M.Ö., pişman olunca 112'yi arayarak yardım istedi.

24 Nisan 2018 Salı 20:46
İntihar etti, pişman olunca 112'yi aradı

Olay, öğle saatlerinde, Düzce Yenimahalle Mahalle'de meydana geldi. Bir apartmanın ikinci katında oturan M.Ö. adlı erkek, çok sayıda hap içti. M.Ö daha sonra 112'yi arayarak, intihar ettiğini ve kurtarılmak istediğini söyledi.

TELEFON SİNYALİNDEN TESPİT EDİLDİ

112 Acil ekipleri, M.Ö.'nün telefonunu araması da sonuçsuz kalınca, telefonun sinyalinden yeri tespit edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin kapıyı açmasının ardından içeri girdi.

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Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.Ö. tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 20:46
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  4. 112
  5. itfaiye

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