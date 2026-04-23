İntihar etti denilen Alev’i kocası öldürmüş!

18 Ekim 2025 tarihinde Çay ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünden 112 Acil Çağrı merkezine gelen bir ihbarda bir kadının silahla vurulduğu söylenerek yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri ismi Alev Karagöz (26) olan genç kadını kanlar içinde buldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadın burada hayatını kaybederken Karagöz’ün ölümü kayıtlara ‘intihar’ olarak geçti.

Ancak kadının ölümünde şüpheli bilgiler tespit eden jandarma dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri dosyayı yeniden açtı. JASAT timi teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli işaretlere ulaşınca soruşturma derinleştirildi. Olayın intihar değil cinayet olduğu yönünde güçlü delillere elde edilince ekipler aralarında Karagöz’ün kocasının da bulunduğu G.K. ve O.K. ile birlikte bir şahsı daha gözaltına aldı.

KOCA TUTUKLANDI

Cinayet suçlamasıyla gözaltına alınan şahısların sorgusunu yapan JASAT timi şüphelileri işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti. Şahıslardan Karagöz’ün eski kocası çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklanırken, O.K., isimli şahıs ise ‘delil karartma’ suçlamasıyla tutuklanarak Bolvadin Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Diğer şahıs ise adliyedeki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.