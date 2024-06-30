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Yerel İntihar etmek için köprüye çıktı!
Yerel

İntihar etmek için köprüye çıktı!

Yeniakit Publisher
2024-06-30 15:05:00 -
İntihar etmek için köprüye çıktı!

Psikolojik sorunları olan genç kız intihar etmek için köprüye çıktı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde köprüye çıkarak intihar girişiminde bulunan genç kız, polis ve sağlık ekipleri tarafından ikna edildi.

Olay, Gazanfer Bilge Bulvarı D-100 Karayolu üzerinde bulunan köprüde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprüye çıkan genç kız intihara kalkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ve sağlık ekiplerinin ikna ettiği genç kız köprüden indirilerek ambulansa alındı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen genç, hastaneye kaldırıldı.

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